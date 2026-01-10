Negli ultimi giorni il mondo di Uomini e Donne è tornato a parlare di Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi, dopo la fine della sua intensa e chiacchierata storia d’amore con Brando Ephrikian.

A far discutere non è stato un annuncio ufficiale, ma una serie di indizi social, movimenti sospetti e segnalazioni del popolo del web, sempre molto attento quando si tratta di gossip e dinamiche sentimentali legate al programma di Canale 5, circa una presunta nuova frequentazione della giovane partenopea.

Raffaella Scuotto spiega perché non mostra il nuovo compagno

Nelle scorse ore Raffaella Scuotto, incalzata dalle domande dei follower, ha deciso di chiarire pubblicamente il motivo per cui non ha ancora mostrato il suo presunto nuovo fidanzato sui social. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, l’ex corteggiatrice ha spiegato la sua posizione con parole molto chiare: “Ho imparato a proteggere le cose importanti della mia vita. Pian piano, con naturalezza, a piccole dosi come sto facendo, sicuramente vedrete anche questa parte della mia vita. Non ho niente da nascondere. Voglio solo vivere e proteggere una situazione nuova e mia. La mia sfera privata non è un caso di Stato, anche se molti la vivono come tale. Non c’è bisogno di mettere i manifesti e informare i media. È la mia sfera privata”.

La reazione di Brando Ephrikian: ironia o frecciatina social?

Nel frattempo, i fan di Uomini e Donne si sono chiesti come avrebbe reagito Brando Ephrikian alla notizia di un nuovo uomo nella vita della sua ex fidanzata.

Dopo il recente battibecco con la sorella di Raffaella, durante il quale l’ex tronista aveva sottolineato di non essere stato lui a fidanzarsi subito con un’altra persona, nelle ultime ore Brando ha sorpreso tutti con un reel ironico pubblicato sui social.

Nel video, Ephrikian utilizza ChatGPT per “crearsi” virtualmente una ragazza al suo fianco, strappando sorrisi ma anche sollevando dubbi.

Una frecciatina a Raffaella Scuotto?

Il contenuto del reel non è passato inosservato e in molti si chiedono se si tratti di una sottile frecciatina rivolta a Raffaella Scuotto o semplicemente di un modo ironico per sdrammatizzare il momento.