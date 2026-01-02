La storia d’amore tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si è ufficialmente conclusa lo scorso luglio. A rompere il silenzio è stata la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donn, che ha condiviso un lungo messaggio tra le sue storie Instagram.

“Da come avrete potuto capire, io e Brando non stiamo più insieme. Vi ho sempre portati nel bello della nostra relazione, nelle risate e negli occhi che brillavano solo a parlarne: è così che ho iniziato questa relazione. Ma pian piano, andando avanti, mi sono resa conto che i miei occhi si spegnevano sempre più a causa di molti alti e bassi vissuti e non è così che un amore va vissuto”, ha scritto Raffaella.

L’ex corteggiatrice ha ammesso di chiudere la relazione “con il cuore a pezzi”, perché, nonostante il sentimento verso Brando, “questo non basta quando mancano altre componenti fondamentali”.

Le recenti mosse social riaccendono i riflettori

Dopo diversi mesi dalla rottura, alcune interazioni sui social hanno nuovamente attirato l’attenzione sull’ex coppia. Rispondendo a un utente che gli rimproverava di avere una nuova relazione, Brando Ephrikian ha scritto: “Non sono io quello ad avere un’altra”.

Il messaggio ha subito fatto pensare ai fan che, a quanto pare, sia Raffaella Scuotto ad aver intrapreso una nuova frequentazione.

La reazione della sorella di Raffaella

La risposta di Brando non è passata inosservata e ha provocato l’intervento della sorella di Raffaella, Alessia Scuotto, che ha commentato: “Smettila, ridicolo! Se mi scoccio e scopro tutti gli altarini te ne devi andare dall’Italia”.