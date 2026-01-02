ra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, abbiamo conosciuto Domenico D’Alterio, molto chiacchierato soprattutto per il forte legame instaurato con la gieffina Benedetta Stocchi. Questa amicizia ha suscitato tensioni con la compagna di lunga data, Valentina Piscopo, madre della figlia Paola, che è entrata più volte nella Casa per confrontarsi con Domenico e manifestargli il proprio dolore per i comportamenti che osservava.

Dopo diversi ultimatum e la decisione di Domenico di continuare il rapporto di amicizia con Benedetta, Valentina aveva deciso di interrompere definitivamente la loro relazione.

Domenico e Valentina: tentativo di riavvicinamento dopo il GF

Secondo le ultime indiscrezioni, però, finito il Grande Fratello, Valentina Piscopo e Domenico D’Alterio si sarebbero riavvicinati, tentando di recuperare il rapporto.

"Secondo nostre fonti vicine ai diretti interessati, Domenico e Valentina il giorno 24 sono stati insieme, un incontro che non sarebbe stato casuale né puramente formale. I due starebbero cercando di rimettere ogni pezzo al proprio posto, con l’obiettivo di capire se esistano ancora le basi per tornare a essere una coppia. Non si tratterebbe quindi di un semplice confronto chiarificatore, ma di un tentativo concreto di riavvicinamento, affrontato con maggiore maturità rispetto al passato", riporta LolloMagazine.

Al momento non ci sono certezze su cosa accadrà e se il loro rapporto potrà tornare solido. L’unica certezza è che entrambi metteranno sempre al primo posto il benessere della figlia Paola.

Il reunion party

Intanto, il reunion party di fine anno per alcuni protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello ha riunito coppie e “quasi coppie” nate nella Casa più spiata d’Italia. Tra questi, anche Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi, che sono apparsi molto vicini.

Durante la finale, Benedetta ha dichiarato apertamente il proprio sentimento: “Ho scoperto che da parte mia c’è amore. Quando ti vedo mi batte forte il cuore e non riesco a stare senza di te”. Adesso che il reality è terminato, i cosiddetti “Benico”, ovvero i sostenitori della ship, si augurano che il rapporto tra i due possa evolvere in qualcosa che vada oltre una semplice amicizia. Non ci resta che attendere per scoprire quello che accadrà.