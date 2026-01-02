Il passaggio da un anno all’altro, per molti, è solo una data simbolica. Per altri, invece, rappresenta un momento di riflessione profonda e rinascita interiore. È proprio da questo spazio intimo che nasce il lungo e intenso messaggio condiviso da Helena Prestes, tra le protagoniste dell’edizione 2024-2025 del Grande Fratello, durante il quale ha trovato l’amore con Javier Martinez.

Un anno lontano dall’apparenza: il lato più autentico di Helena Prestes

Nel suo racconto, Helena Prestes si allontana dall’idea di successo da esibire e si avvicina a una dimensione più vera e vulnerabile. Il 2025 viene descritto come un anno che l’ha messa profondamente alla prova, costringendola a rallentare, ad ascoltarsi e a restare, anche quando sarebbe stato più semplice fuggire.

Un percorso interiore intenso, che l’ha riportata indietro nel tempo, fino all’infanzia e a ciò che è mancato, ma che le ha permesso di costruire nuove parti di sé, con un costo emotivo importante.

Il messaggio di fine anno: silenzio, ferite e consapevolezze

Nel messaggio condiviso sui social, Helena racconta così l’anno appena concluso: “Questo periodo dell'anno mi ha sempre chiesto silenzio. Silenzio per guardarmi indietro e ascoltare ciò che resta quando il rumore si spegne. Non tutto è stato leggero ma tutto è stato vero”.

La paura dell’abbandono e il coraggio di restare

Uno dei temi centrali del racconto è la paura dell’abbandono, una ferita nuova che Helena ha imparato a riconoscere e accettare: “Ho imparato una ferita nuova, la paura di essere abbandonata. Non l'avevo mai davvero attraversata prima, ma quando è accaduta è rimasta per sempre nel cuore”.

Una paura che non viene negata, ma osservata e gestita giorno dopo giorno: “Credo che con il tempo imparerò a non fortificarla, ma semplicemente a convivere con quella sensazione”.

L’amore come presenza silenziosa: il ruolo di Javier Martinez

Nel percorso di rinascita, Helena Prestes racconta l’importanza di una scelta quotidiana: quella di non scappare dal dolore. Una ferita chiusa simbolicamente “con un filo d’oro”, trasformandola in forza. In questo cammino emerge il valore di una presenza fondamentale: “Ho scoperto che a volte basta una sola persona. Una presenza capace di colmare silenzi antichi”. Un riferimento delicato ma chiaro all’amore che oggi la lega a Javier Martinez, descritto come un sentimento che non promette, non fa rumore, ma resta.

Un anno di luce e ombra che ha costruito, non risparmiato

Il bilancio del 2025 resta complesso, fatto di emozioni intense e situazioni sconosciute, nel bene e nel male: “È stato un anno che non mi ha risparmiata ma mi ha costruita”.

La critica ai social media e il desiderio per il 2026

Non manca una riflessione critica sul mondo digitale: “I social media non sono la vita reale. Spesso diventano un luogo tossico e lontano dalla verità”.

Uno sguardo lucido che accompagna il desiderio espresso per il futuro: “Nel 2026 desidero meno schermo e più tempo nelle cose vere”.

Il messaggio si chiude con una frase che racchiude il senso profondo di questo percorso: “Chiudo quest'anno con gratitudine. Non per ciò che è stato facile ma per ciò che mi ha insegnato a restare. Alcuni anni non servono per brillare. Servono per guarire”.