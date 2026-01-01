Il reunion party di fine anno per alcuni protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, ha riunito coppie e “quasi coppie” nate nella Casa più spiata d’Italia. Tra festeggiamenti per le ultime ore del 2025 e le prime del 2026, emergono importanti aggiornamenti sulle loro relazioni sentimentali.

Anita Mazzotta e Jonas Pepe: una coppia sempre più solida

La coppia formata da Anita Mazzotta e Jonas Pepe conferma il proprio legame, più unito che mai. Nei giorni scorsi, Jonas ha risposto a chi li dava in crisi: “Sapete qual è la cosa bella? Che ora posso dire quello che ca**o mi pare. Stay tuned. Come vedete stiamo insieme. Volevamo ringraziarvi per tutti i regali e l’affetto, ovviamente vi renderemo partecipi di tutti i viaggi e le esperienze che ci avete regalato”.

Il loro rapporto continua a evolversi, tra viaggi e momenti condivisi con i fan.

Grazia Kendi e Mattia Scudieri: dal reality alla realtà

Il legame speciale tra Grazia Kendi e Mattia Scudieri, nato nella Casa, si è consolidato dopo la fine del Grande Fratello. L’ex gieffino siciliano, precedentemente impegnato, ha visto la sua relazione con l’ex Carlotta terminare definitivamente. Ora, Scudieri siciliano ha iniziato una frequentazione ufficiale con Grazia, confermando che il loro legame va avanti anche fuori dalla Casa.

Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio: una storia ancora incerta

La “quasi coppia” formata da Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio resta in sospeso. Durante la finale, Benedetta ha dichiarato apertamente il suo amore: “Ho scoperto che da parte mia c’è amore. Quando ti vedo mi batte forte il cuore e non riesco a stare senza di te”.

Domenico, invece, sta affrontando un momento di riflessione: reduce dalla rottura con la compagna e madre di sua figlia Valentina, ha avuto un incontro chiarificatore lo scorso 24 dicembre. L’obiettivo non è solo chiarirsi, ma valutare un possibile riavvicinamento, rendendo incerta la sua possibile storia con Benedetta.