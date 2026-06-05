Shaila Gatta e Helena Prestes spiazzano a The 50: dalla 'guerra' al Grande Fratello alla pace inaspettata

Chi si aspettava scintille, scontri e tensioni tra Helena Prestes e Shaila Gatta è rimasto decisamente sorpreso. Le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, protagoniste in passato di una forte rivalità all’interno della Casa, hanno completamente ribaltato il loro rapporto.

Dalle tensioni nella Casa alla sorprendente complicità

Durante l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, tra Helena Prestes e Shaila Gatta non erano mancati momenti di forte scontro. Le due erano considerate da molti fan come “nemiche dichiarate”, con discussioni accese e frecciatine che avevano fatto discutere il pubblico.

Eppure, a distanza di tempo, lo scenario è cambiato in modo inatteso. Argomenti grande fratello

La svolta: abbracci e sorrisi che conquistano il web

Nelle ultime ore, alcuni video diventati virali su X (ex Twitter) mostrano le due ex gieffine in un clima completamente diverso: sorrisi, complicità e persino un abbraccio che ha sorpreso i fan del programma.

Un gesto che ha letteralmente spiazzato il web, soprattutto considerando il loro passato televisivo tutt’altro che pacifico.

Social e nuovi equilibri: si seguono anche online

A rafforzare questa nuova “tregua” tra le due protagoniste del Grande Fratello Vip c’è anche un dettaglio social non da poco: Helena Prestes e Shaila Gatta hanno iniziato a seguirsi reciprocamente sui social network.

Un segnale che lascia intendere un possibile riavvicinamento e un cambiamento definitivo nei loro rapporti.

Il web reagisce: tra sorpresa e curiosità

La reazione dei fan non si è fatta attendere. I contenuti che mostrano le due ex concorrenti in armonia stanno raccogliendo migliaia di interazioni, commenti e condivisioni.

Molti utenti parlano di “pace inaspettata”, altri di una semplice tregua televisiva destinata a far discutere ancora.