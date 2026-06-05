The 50 Italia, ecco chi ha vinto la prima edizione: battuti in finale Helena Prestes e Edoardo Tavassi

È Matteo Diamante il vincitore della prima edizione di The 50 Italia. L'ex volto di reality e programmi televisivi ha conquistato il titolo al termine dell'ultima sfida, superando in finale Helena Prestes ed Edoardo Tavassi.

La vittoria è arrivata al termine di un percorso ricco di prove ed eliminazioni che hanno portato alla proclamazione del campione dell'Arena.

Chi è Matteo Diamante, il vincitore di The 50

Volto noto del mondo dei reality, Matteo Diamante si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione a Ex On The Beach, per poi approdare a L'Isola dei Famosi e comparire anche come ospite al Grande Fratello Vip.

Con il trionfo a The 50, Diamante aggiunge il suo primo importante successo televisivo al curriculum.

La finale di The 50: come si è arrivati alla vittoria

La fase conclusiva del reality è stata caratterizzata da una serie di eliminazioni decisive. Dopo il sacrificio di Nicole Pallado, che ha scelto di immolarsi per evitare un'ulteriore riduzione del montepremi, i concorrenti rimasti in gara erano dieci.

Successivamente, la prova dello scioglimento del ghiaccio ha decretato l'eliminazione di Francesco Chiofalo, Il Musazzi, Gianmarco Zagato e Alex Caniggia, riducendo il gruppo a sei finalisti.

L'ultima selezione, basata su una prova con palline da tennis colorate, ha eliminato Shaila Gatta, Max Felicitas e Federico Fusca, lasciando spazio alla sfida finale tra Matteo Diamante, Helena Prestes ed Edoardo Tavassi.

A quel punto l'Arena si è trasformata in un vero e proprio tutti contro tutti, con una serie di giochi conclusivi che hanno incoronato vincitore Matteo Diamante.

Le prime parole di Matteo Diamante dopo la vittoria

Subito dopo il trionfo, il vincitore non ha nascosto la propria emozione:

"Non ci credo! Se mi avessero detto che avrei partecipato a un reality e vinto in mezzo a cinquanta persone di ogni tipo non ci avrei mai creduto. Sono veramente felice, emozionato e contento. Non potevo ricevere regalo migliore".

Diamante ha poi aggiunto di non vedere l'ora di condividere la notizia con la fidanzata, gli amici e la famiglia, sottolineando come questa sia la prima grande vittoria della sua vita.

Montepremi e premio per il follower vincitore

Oltre alla soddisfazione del successo personale, la finale ha regalato una vincita importante anche a uno dei sostenitori del concorrente.

Tra tutti coloro che hanno votato Matteo Diamante, infatti, verrà estratto un follower che si aggiudicherà un buono acquisto del valore di 42.100 euro da spendere su Amazon.

Soddisfatti anche gli altri due finalisti. Con la consueta ironia, Edoardo Tavassi ha commentato il risultato dichiarando: "Almeno altri 47 li ho fatti fuori".

The 50 avrà una seconda stagione: aperti i casting

Per gli appassionati del format c'è già una buona notizia. La produzione ha infatti confermato una nuova edizione di The 50.

Le registrazioni della prossima stagione sono previste per la metà di settembre e sono già partiti i casting per individuare i nuovi protagonisti che entreranno nell'Arena.

La domanda ora è una sola: quali personaggi del mondo della televisione e dei social vedremo sfidarsi nella prossima edizione di The 50?