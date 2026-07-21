Fedez ricoverato in ospedale: come sta il rapper e cosa è successo

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, è ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è arrivato in ambulanza nella serata di lunedì 20 luglio a causa di forti problemi gastrointestinali.

Secondo quanto riferito dall'ANSA, che cita fonti sanitarie, le condizioni del rapper non sarebbero gravi, ma i medici hanno deciso di trattenerlo in ospedale per eseguire tutti gli accertamenti necessari e chiarire con precisione l'origine del malessere.

Come sta Fedez: il ricovero dopo forti dolori gastrici

L'artista, impegnato in queste settimane nella preparazione del concerto del 25 settembre all'Unipol Forum di Assago, si è presentato al pronto soccorso del Fatebenefratelli poco prima delle ore 22.

Le prime informazioni parlano di forti disturbi gastrointestinali, probabilmente riconducibili all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Proprio alla luce della sua storia clinica, i sanitari hanno preferito procedere con il ricovero per monitorare attentamente il quadro clinico ed effettuare esami diagnostici approfonditi.

Al momento non risultano complicazioni gravi, ma saranno gli accertamenti in corso a stabilire con certezza le cause del malore.

I precedenti: il tumore al pancreas e le ulcere del 2023

Non è la prima volta che Fedez affronta un'emergenza sanitaria.

Nel marzo 2022 il cantante era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'ospedale San Raffaele di Milano per l'asportazione di un tumore neuroendocrino del pancreas, vicenda che aveva raccontato pubblicamente sensibilizzando l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione.

Successivamente, nel 2023, era stato ricoverato d'urgenza proprio al Fatebenefratelli a causa di una grave emorragia interna provocata da alcune ulcere.

All'epoca il professor Massimo Falcone spiegò che si trattava di una rara complicanza riconducibile all'intervento oncologico del 2022: le ulcere si erano infatti sviluppate in corrispondenza delle suture chirurgiche effettuate durante l'operazione al pancreas.

Proprio questi precedenti hanno spinto i medici ad adottare un approccio prudenziale anche in occasione del nuovo ricovero.

Un momento importante nella vita privata del rapper

Il ricovero arriva in un periodo particolarmente significativo per la vita personale dell'artista.

Solo pochi giorni fa Fedez è diventato padre per la terza volta con la nascita di Edoardo Lupo, avuto insieme alla compagna Giulia Honegger.

Una nuova fase della sua vita, vissuta dopo la conclusione del matrimonio con Chiara Ferragni, dalla quale sono nati i figli Leone e Vittoria. Negli ultimi mesi il rapper aveva più volte raccontato di aver ritrovato un nuovo equilibrio sia sul piano personale sia su quello professionale.

Attesa per il bollettino medico

Nelle prossime ore sono attesi gli esiti degli esami clinici che chiariranno l'origine del malessere e consentiranno di valutare i tempi di degenza.

Al momento, secondo le informazioni disponibili, le condizioni di Fedez non destano particolare preoccupazione, ma il ricovero rappresenta una misura precauzionale legata alla sua complessa storia clinica.