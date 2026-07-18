Fedez annuncia la nascita del figlio Edoardo Lupo: "Una gioia così grande"

Fedez è diventato papà per la terza volta. Il rapper ha annunciato sui social la nascita del suo terzo figlio, Edoardo Lupo, venuto alla luce giovedì 16 luglio all'ospedale San Raffaele di Milano. Il bambino è nato dalla relazione con Giulia Honegger, segnando un nuovo capitolo nella vita privata dell'artista dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni.

L'annuncio social di Fedez: "Una gioia così grande"

Dopo aver mantenuto il massimo riserbo nei giorni precedenti al parto, Fedez ha scelto di condividere la notizia solo quando tutto era già accaduto. Nella mattinata di oggi, 18 luglio, il rapper ha pubblicato un carosello di fotografie insieme alla compagna Giulia Honegger e al piccolo Edoardo Lupo, accompagnando gli scatti con una semplice ma significativa dedica: "Una gioia così grande".

Le immagini mostrano i primi momenti della nuova famiglia e hanno immediatamente raccolto migliaia di commenti e messaggi di auguri da parte di fan e colleghi.

Leone e Vittoria danno il benvenuto al fratellino

Tra gli scatti condivisi da Fedez spiccano anche alcuni disegni realizzati da Leone e Vittoria, i due figli nati dal matrimonio con Chiara Ferragni, preparati per accogliere il fratellino.

Un dettaglio che ha colpito i follower e che racconta la volontà di costruire un equilibrio familiare sereno, nonostante i cambiamenti vissuti negli ultimi anni. Il gesto dei due bambini ha emozionato il pubblico, diventando uno dei momenti più apprezzati del carosello pubblicato sui social.

Una gravidanza vissuta lontano dai riflettori

A differenza del passato, quando la vita privata della coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni era costantemente raccontata sui social, la gravidanza di Giulia Honegger è stata vissuta con estrema discrezione.

Per tutta la giornata del parto i profili social del cantante erano rimasti in silenzio e persino il sesso del bambino era stato tenuto nascosto fino all'annuncio ufficiale. Nelle ultime settimane si era acceso anche un vero e proprio toto-nome tra i fan, rilanciato da diverse indiscrezioni di stampa.

L'unico indizio era arrivato pochi giorni prima della nascita, quando Fedez aveva pubblicato una storia Instagram in cui compariva Giulia Honegger con il pancione ormai evidente, lasciando intuire che il parto fosse imminente.