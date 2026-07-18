Fedez è diventato papà per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, il primo figlio con Giulia Honegger

Fedez è diventato papà per la terza volta. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la compagna Giulia Honegger avrebbe dato alla luce il loro primo figlio insieme, il terzo per il rapper milanese, già padre di Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con l'ex moglie Chiara Ferragni.

La nascita al San Raffaele di Milano

Stando a quanto riportato da diverse fonti, il piccolo sarebbe nato nel pomeriggio di giovedì 16 luglio presso l'Ospedale San Raffaele di Milano. Il nome scelto dai neo genitori sarebbe Edoardo Lupo, una scelta che ha immediatamente attirato l'attenzione del pubblico e dei social.

Il significato del nome Edoardo Lupo

Il nome Edoardo richiama la tradizione ed è storicamente associato a figure di prestigio e regalità. Più particolare è invece Lupo, un secondo nome che richiama il mondo animale e che sembra seguire un filo conduttore già visto con il primogenito Leone, anche lui legato simbolicamente alla natura.

La scelta del nome ha rapidamente fatto il giro del web, diventando uno degli argomenti più discussi tra i fan del cantante.

I social si dividono sul nome scelto da Fedez e Giulia Honegger

Come spesso accade quando si parla di personaggi molto popolari, la notizia ha acceso il dibattito sui social network. Molti utenti hanno apprezzato l'originalità del nome Edoardo Lupo, considerandolo elegante e significativo, mentre altri hanno espresso perplessità, soprattutto sulla scelta del secondo nome.

Il dibattito continua ad animare le piattaforme social, dove i commenti si dividono tra sostenitori e critici della decisione presa dalla coppia.

Il massimo riserbo sulla gravidanza e sulla nascita

Al momento né Fedez né Giulia Honegger hanno confermato ufficialmente la nascita del bambino. A differenza di quanto accaduto in passato, il rapper ha scelto di vivere la relazione e la gravidanza lontano dai riflettori, evitando di condividere dettagli sulla propria vita privata.

Negli ultimi mesi l'artista non ha mai parlato pubblicamente della dolce attesa della compagna, mantenendo il massimo riserbo sia sulla gravidanza sia sulla loro storia d'amore.

In attesa dell'annuncio ufficiale

Resta ora da capire se i neo genitori decideranno di condividere con il pubblico la lieta notizia attraverso i propri canali ufficiali. Nel frattempo, il web continua a parlare dell'arrivo del piccolo Edoardo Lupo, mentre fan e curiosi attendono la prima conferma da parte della coppia.