Soleil Sorge, la verità sugli ex e sul nuovo fidanzato: "Sono innamorata da tempo"

Dalla vittoria a The Unknown al dolore per la scomparsa della madre, passando per l'amore, la politica e i reality. Soleil Sorge si racconta senza filtri in una lunga intervista al settimanale Chi, ripercorrendo i momenti più importanti della sua vita privata e professionale.

La vittoria a The Unknown e il segreto della resilienza

Reduce dal successo nel game show di Rai 2, The Unknown, Soleil Sorge spiega da dove nasce la sua forza.

«I grandi saggi, i libri di motivazione che ho letto e mia madre mi hanno insegnato che la differenza tra chi ce la fa e chi non ce la fa è la perseveranza», racconta.

L'influencer e volto televisivo sottolinea di aver dovuto affrontare numerosi pregiudizi nel corso della sua carriera: «Sono stata giudicata perché donna, bionda, americana in Italia e italiana in America. Poi anche per il mio carattere. Ma il pregiudizio fa parte dell'essere umano e dell'esposizione mediatica».

Il successo del libro e il carattere senza filtri

Con Il manuale della stronza, Soleil Sorge ha trasformato la sua immagine pubblica in un punto di forza: «Mi diverte giocare con il mio lato cinico e schietto. Ho cercato di eliminare i filtri imposti dalla società per far sentire la mia voce e non farmi mancare di rispetto».

Secondo lei, oggi le nuove generazioni sono molto più dirette rispetto al passato, anche grazie ai social network e alla globalizzazione.

Gli uomini, la parità e i reality

Nel corso di The Unknown, molti telespettatori hanno notato il suo atteggiamento deciso nei confronti dei concorrenti uomini: «Tratto tutti allo stesso modo, uomini e donne. Questa è la vera parità dei sessi. Se c'è da alzare la voce o vincere una gara, non mi tiro indietro».

Parlando della celebre "chimica artistica" nata con Alex Belli durante il Grande Fratello Vip, scherza: «Sono intollerante al glutine e alla chimica artistica. Quella situazione era unica e non si può ripetere».

Gli ex: da Alex Belli a Marco Cartasegna

Nel corso degli anni il suo nome è stato accostato a Marco Cartasegna, Alex Belli, Jeremias Rodriguez e ad altri volti noti.

Tuttavia chiarisce: «Nessuno di quelli che conoscete mi ha mai spezzato il cuore. Quando una storia finisce restano sempre delle delusioni, ma oggi sono in ottimi rapporti con quasi tutti. Marco, ad esempio, è una persona molto intelligente che mi è sempre stata vicina».

Per la prima volta conferma di vivere una relazione importante: «Sì, sono felicemente innamorata. È una storia che dura da tempo e che ho scelto di mantenere privata».

Il dolore per la morte della madre Wendy Kay

Uno dei momenti più toccanti dell'intervista riguarda la scomparsa della madre, Wendy Kay, con la quale aveva un legame profondissimo.

«Ho perso una parte di me. Mia madre era la mia migliore amica e la mia più grande consigliera. La cerco ogni giorno. Vorrei avere un talismano che mi aiutasse a prendere decisioni come se fosse ancora qui».

Dopo il lutto, Soleil Sorge racconta di essersi isolata per oltre un mese: «Avevo bisogno di affrontare tutto da sola. Poi ho scoperto l'affetto di tantissime persone che non conoscevo. I loro messaggi mi hanno toccata profondamente».

Perché è sparita dalla televisione

Dopo esperienze di successo come Uomini e Donne, L'Isola dei Famosi, Pechino Express, Grande Fratello Vip e La Pupa e il Secchione Show, la showgirl ha scelto di fermarsi.

«Quando mia madre si è ammalata ho deciso che la priorità era lei. Mi sono allontanata dalla televisione anche per capire quale direzione dare alla mia carriera».

Oggi spiega di voler lavorare su progetti più vicini ai suoi interessi: «Mi piacerebbe occuparmi di spiritualità, meditazione e sto scrivendo il mio secondo libro».

Dopo il successo del primo manuale, Soleil Sorge conferma di essere al lavoro su una nuova pubblicazione: «Non posso ancora svelare l'argomento, ma sarà un altro manuale».

Politica: «Sono di destra, ma su Trump mi sono ricreduta»

L'ex concorrente dei reality affronta anche il tema politico: «Sì, sono di destra e penso che oggi in Italia ci sia meno censura di quanto si dica. Tuttavia ci sono anche temi della sinistra che condivido».

Sul presidente americano Donald Trump, invece, ammette di aver cambiato opinione: «All'inizio del secondo mandato gli avevo dato fiducia, ma mi sono ricreduta molto presto. Oggi lo apprezzo soprattutto per la comicità. Potrebbe essere uno zio acquisito, anche se la mia abbronzatura e le mie extension sono decisamente migliori delle sue».

L'insicurezza sul seno e il rapporto con la chirurgia estetica

Tra le confessioni più personali emerge anche quella legata al proprio corpo: «Il seno piccolo era una mia insicurezza, ma con gli anni ho imparato ad accettarmi. Se avessi davvero voluto rifarlo lo avrei fatto. Non sono contro la chirurgia estetica, sono favorevole all'armonia fisica».

Il futuro di Soleil Sorge

Guardando avanti, Soleil Sorge ha le idee chiare: «Voglio continuare a fare qualcosa che mi rappresenti davvero. Nei reality ho sempre accentuato alcuni aspetti del mio carattere, ma sono sempre rimasta me stessa. Ho cercato di sorridere di me e degli altri, senza svelarmi completamente. Alla fine posso dire di essere sempre stata al gioco, spesso di averlo condotto e qualche volta anche di averlo vinto».