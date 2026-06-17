Soleil Sorge parla dei suoi ex fidanzati e svela: "Sono felicemente innamorata"

Nelle ultime settimane il nome di Soleil Sorge era stato accostato alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza in autunno su Canale 5. Tuttavia, l’ex volto dei reality ha smentito ogni coinvolgimento attraverso i suoi canali social, dichiarando di considerare conclusa la sua esperienza nei programmi di questo tipo.

Una posizione ribadita anche in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, in cui Soleil si è aperta su diversi aspetti della sua vita privata e professionale.

Il dolore per la perdita della madre e l’affetto dei fan

Nel corso dell’intervista, Soleil Sorge ha parlato anche del periodo difficile vissuto dopo la recente scomparsa della madre, un dolore profondo che ha affrontato con grande riservatezza.

L’influencer ha però sottolineato quanto l’abbia colpita positivamente la vicinanza del pubblico: “Ho ricevuto tantissimi messaggi di affetto, anche da persone che in passato mi criticavano”.

Amore e relazioni passate: “Nessuno mi ha spezzato il cuore”

Spazio anche ai rapporti sentimentali del passato, spesso al centro dell’attenzione mediatica. Tra gli ex più noti figurano Luca Onestini, Marco Cartasegna, Jeremias Rodriguez e la particolare “chimica artistica” con Alex Belli nata al GF Vip.

Soleil ha chiarito con decisione: “Nessuno di quelli che conoscete ha mai fatto qualcosa per spezzarmi il cuore. Le delusioni arrivano quando una storia finisce, ma sono in ottimi rapporti con quasi tutti”.

Ha poi speso parole positive per Marco Cartasegna, definendolo una persona intelligente e sempre presente nei momenti importanti.

La “chimica artistica” con Alex Belli

Immancabile il riferimento alla celebre “chimica artistica” con Alex Belli, fenomeno mediatico nato durante il Grande Fratello Vip.

Con ironia, Soleil ha commentato: “Sono intollerante al glutine e alla chimica artistica. Non si può ripetere, è stata unica e legata a quel momento”.

Nuovo amore lontano dai riflettori

La vera novità riguarda però la sua vita sentimentale attuale. Soleil Sorge ha infatti confermato di non essere più single: “Sono felicemente innamorata. È una storia che dura da tempo e che ho scelto di tenere privata”.

Accettazione e body positivity

Infine, Soleil ha affrontato anche il tema delle sue insicurezze, in particolare il complesso legato al “seno piccolo”, già raccontato in passato sui social.

Oggi, però, il suo punto di vista è cambiato: “Era una mia insicurezza, ma con il tempo ho capito che vado bene così. Non sono contro la chirurgia estetica, ma per l’armonia del corpo”.