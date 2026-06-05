Soleil Sorge chiude con i reality: "Ho chiuso il cerchio da concorrente, ora valuterei una conduzione televisiva"

Soleil Sorge ha dichiarato su Instagram di aver concluso la sua esperienza nei reality show in qualità di concorrente con The Unknown – Fino All’Ultimo Bivio, il nuovo programma di Rai 2 condotto da Elettra Lamborghini e Scintilla.

Le parole di Soleil Sorge su Instagram

In risposta a una domanda sul suo futuro nei reality, l’ex concorrente di Pechino Express, L’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip ha scritto: “LOL, facciamo che in qualunque coniugazione temporale confusa la mettiate, ho già dato e avuto le mie esperienze e disegnato un incredibile cerchio come concorrente. Con The Unknown segno la sua chiusura”.

La dichiarazione è arrivata dopo che online era circolata una fake news su un suo presunto ritorno a L’Isola dei Famosi. Soleil Sorge ha rilanciato la voce tramite il box domande di Instagram per smentirla, scrivendo: “Mi spiace rompere questo bellissimo delirio collettivo che si è creato online, ma no. Grazie per il trauma flashback though”. Argomenti grande fratello

l'isola dei famosi

Nessun ritorno né a L’Isola dei Famosi né al Grande Fratello Vip

Un altro utente le ha chiesto se esistessero possibilità di rivederla nelle prossime edizioni del Grande Fratello Vip. Anche in questo caso la risposta è stata negativa: per Soleil Sorge le esperienze da concorrente sono concluse e non prevede nuove partecipazioni ai reality in quel ruolo.

Apertura alla conduzione televisiva

La parte più significativa del messaggio riguarda il futuro professionale. Soleil Sorge ha infatti lasciato aperta la porta a eventuali proposte come conduttrice: “Cercherò di essere più chiara possibile: mi chiamo Soleil. Qualora le reti fossero interessate a una degna conduzione televisiva, i might consider (potrei prenderlo in considerazione)”.