Soleil Sorge vince The Unknown – Fino All'Ultimo Bivio: il racconto della finale

La prima stagione di The Unknown – Fino All’Ultimo Bivio si è conclusa con la vittoria di Soleil Sorge, protagonista di un percorso ricco di colpi di scena, strategie e sfide decisive che l’hanno portata fino all’ultima Casa Madre, dove è stata incoronata vincitrice del reality.

La scelta strategica di Soleil Sorge cambia la finale

Per raggiungere l’atto conclusivo del programma, i quattro finalisti hanno dovuto affrontare una serie di missioni. La prima prova si è svolta a squadre e ha visto Soleil Sorge, vincitrice della tappa precedente, scegliere per prima il proprio compagno di viaggio.

Contro ogni previsione, l’influencer non ha scelto né Alessandro Matri, considerato da molti il concorrente più forte, né la sua amica Costanza Caracciolo. La sua decisione è ricaduta invece sullo storico rivale Cristian Calenda.

Una scelta che si è rivelata vincente. “Conosco le sue mosse e secondo me in squadra potremmo funzionare. Voglio vincere questa sfida e arrivare al duello finale contro di lui”, ha dichiarato Soleil.

Tra corse, prove fisiche e bivi decisivi, la coppia formata da Soleil Sorge e Cristian Calenda ha conquistato la vittoria della tappa, infliggendo una penalità di dieci minuti alla squadra composta da Alessandro Matri e Costanza Caracciolo.

La chiamata a casa e il dettaglio che non è passato inosservato

Nel corso della puntata, tutti i concorrenti hanno ricevuto una sorpresa speciale: una telefonata con i propri cari.

Nel filmato trasmesso, però, sono stati mostrati tutti gli interlocutori ad eccezione di quello di Soleil Sorge. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione del pubblico. È possibile che si trattasse della madre, Wendy Kay, scomparsa nel giugno 2025. Le registrazioni del programma, infatti, sarebbero state effettuate prima della sua scomparsa.

Eliminati Alessandro Matri e Costanza Caracciolo

La prova successiva ha decretato l’eliminazione di una delle due squadre. A determinare il risultato finale è stato il numero di dobloni raccolti durante il percorso.

La squadra arancione, composta da Alessandro Matri e Costanza Caracciolo, ha totalizzato 14 dobloni. La squadra blu, formata da Soleil Sorge e Cristian Calenda, ne ha invece conquistati 15, assicurandosi così l’accesso alla finalissima.

Dopo l’eliminazione, Alessandro Matri ha commentato: “Ho perso ma fa parte della vita, il rimpianto più grande è non averci provato, ma noi ci abbiamo provato e quindi non abbiamo rimpianti. Mi sarebbe però piaciuto arrivare alla finalissima”.

Più amareggiata Costanza Caracciolo, che ha dichiarato: “Ho dato il massimo e sorpassato i miei limiti. Qua ho fatto quello che faccio nella vita, ovvero affrontare le scelte e assumerne le responsabilità. Mi mancherà questo programma”.

Chi ha vinto The Unknown – Fino All’Ultimo Bivio? La sfida finale tra Soleil e Cristian

L’ultima prova del reality ha visto affrontarsi direttamente Soleil Sorge e Cristian Calenda, gli ultimi due concorrenti rimasti in gara. I finalisti sono partiti da due punti differenti ma alla stessa distanza dall’obiettivo finale: Soleil dalla montagna e Cristian dal mare. Il traguardo era una valigetta contenente la vittoria del programma.

La sfida, interamente da percorrere a piedi e di corsa, ha messo alla prova resistenza fisica, orientamento e capacità strategiche. Dopo un testa a testa combattuto fino agli ultimi metri, è stata Soleil Sorge a raggiungere per prima la destinazione finale, conquistando la vittoria della prima edizione di The Unknown – Fino All’Ultimo Bivio.