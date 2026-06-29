Estate a Salerno, il teatro è gratis: al via la XVI edizione di "Teatrando al Quadriportico"

A cura della Redazione

Il fascino senza tempo del centro storico di Salerno si prepara a fare da cornice alla sedicesima edizione di "Teatrando al Quadriportico", la storica rassegna teatrale a ingresso gratuito che quest’anno promette di incantare il pubblico con un programma straordinariamente vario e brillante. Nella suggestiva atmosfera di Santa Maria delle Grazie, in Largo Giovanni Luciani, le luci si accenderanno ogni sera alle ore 21:00, con ingresso a partire dalle 20:30, per offrire una lunga serie di appuntamenti imperdibili che spaziano dalla grande tradizione della commedia napoletana a riscritture contemporanee e brillanti.

A dare il via ufficiale alla kermesse, sabato 4 luglio, sarà la Compagnia "Gli Scialatielli" con lo spettacolo "I soldi fanno tornare la vista a cecati", una divertente commedia in due atti scritta e diretta da Raffaele Pappacoda. Il giorno successivo, domenica 5 luglio, il testimone passerà alla Compagnia "Nuova Stagione GT" che porterà in scena "Na' Venere assaje preziosa", sotto la regia di Michele Sibilio. Il weekend successivo si aprirà venerdì 10 luglio con "E' doje facce da fortuna", una commedia in tre atti di Raffaele Caianiello presentata dalla compagnia "I figli di Omega" con la regia di Anna Alboreto, seguita sabato 11 luglio dall’irresistibile "Tonino Cardamone giovane in pensione" della Compagnia "BILLO THEATRE", un lavoro a più mani firmato da Caiazzo, Ardone, Peluso e Massa per la regia di Massimo Bonaccorsi. A chiudere la seconda settimana di luglio, domenica 12, ci penserà lo travolgente spettacolo "Show Mast Go On", una commedia di e con Marco Lanzuise e Salvatore Turco, diretta dallo stesso Lanzuise.

Il fine settimana centrale del mese inizierà venerdì 17 luglio nel segno dell'ironia con "Otello... ma non troppo", scritto dal compianto Gino Cogliandro e portato in scena dalla Compagnia "Quelli che... il teatro" con la sapiente regia di Gianni Parisi. Sabato 18 luglio sarà invece la volta di un grandissimo classico del teatro italiano, "La fortuna con la effe maiuscola" di Eduardo De Filippo e Armando Curcio, interpretato dalla Compagnia "Zerottantuno" sotto la direzione di Felice Pace. La "Compagnia Comica Salernitana" salirà sul palco domenica 19 luglio con "O' figlio e patemo", una commedia nata dall'estro di A. Avallone e G. Bonelli, che ne firmano anche la regia.

L'ultima settimana di luglio vedrà alternarsi ben cinque appuntamenti di grandissimo spessore. Si riparte venerdì 24 luglio con le "Donnacce" dell'Associazione artistica "30 Allora", un testo in due atti di Gianni Clementi diretto da Vincenzo Russo. Sabato 25 luglio la scena sarà tutta per la Compagnia "On teatro formazione" e il loro "Tutti pazzi per Umby", scritto da Marco Ziello e diretto dallo stesso autore insieme a Licia Amarante. Lunedì 27 luglio sarà il turno della Compagnia "Samarcanda teatro" con la celebre commedia in due atti di Aldo De Benedetti, "Da giovedì a giovedì", affidata alla regia di Enzo Fauci. Gli ultimi due spettacoli vedranno in scena giovedì 30 luglio la Compagnia "Mani in atto" con "Aspettando il doc", per la regia e l'adattamento di Roberto De Angelis, e infine sabato 1 agosto il gran finale con l'Associazione "Arco scenico" che presenterà "Casina", una divertente commedia in due atti riadattata e diretta da Rodolfo Fornario.

Grande è la soddisfazione del direttore artistico Giuseppe Giardullo, che esprime tutto il suo entusiasmo per il traguardo raggiunto e per la qualità degli artisti coinvolti in questa nuova avventura culturale.

"Arrivare alla sedicesima edizione è un traguardo che ci riempie di immenso orgoglio ma che, al tempo stesso, ci spinge a fare sempre di più per la nostra comunità e per tutti gli appassionati che ogni anno affollano questo luogo magico. Quest’anno siamo riusciti a mettere in piedi un programma straordinario, capace di far ridere, riflettere ed emozionare, mettendo insieme compagnie di grandissimo talento che rappresentano il cuore pulsante del nostro teatro territoriale e non solo".

Il direttore artistico ha poi voluto sottolineare l'importanza sociale di una manifestazione che riesce a coniugare l'alto valore culturale alla totale accessibilità, grazie al sostegno di partner storici e istituzionali.

"Teatrando al Quadriportico non è semplicemente una rassegna di spettacoli, ma è un vero e proprio rito collettivo per Salerno, un momento di forte aggregazione sociale che teniamo a mantenere a ingresso completamente gratuito affinché la cultura resti un bene accessibile a tutti, nessuno escluso. Invito tutta la cittadinanza e i turisti a raggiungerci in questo angolo meraviglioso del centro storico per vivere insieme un mese di luglio straordinario all'insegna dell'arte e della spensieratezza".

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Planum Montis insieme alla compagnia teatrale ESceppacentrella e in collaborazione con Salerno Solidale, e la presidente Mena Arcieri che da sempre è stata sostenitrice di questa manifestazione, si conferma così come uno dei punti di riferimento dell'estate salernitana.