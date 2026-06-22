Max Pezzali conquista il Maradona: in 55mila cantano i successi di una generazione

Tre ore di musica, emozioni e nostalgia nello stadio di Napoli. Dai grandi classici degli 883 a "Gli Anni", il pubblico trasforma il concerto in una straordinaria festa collettiva.

Oltre 55mila persone hanno affollato lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per il concerto di Max Pezzali, protagonista di una serata che si è trasformata in un viaggio attraverso la musica e i ricordi di intere generazioni.

L'attesa era già palpabile ore prima dell'inizio dello spettacolo. Poi, con l'ingresso sul palco dell'artista pavese, il Maradona si è acceso in un lungo coro collettivo. Visibilmente emozionato davanti alla straordinaria cornice di pubblico, Pezzali ha salutato i fan ricordando il valore simbolico dello stadio napoletano: «Questo non è uno stadio normale».

L'apertura dello show, ispirata all'atmosfera del Festivalbar, ha subito scaldato il pubblico. A sorpresa è arrivato anche il cameo di Amadeus, accolto dagli applausi dei presenti. Da quel momento è iniziata una lunga carrellata di successi che hanno segnato la storia degli 883 e della carriera solista di Pezzali.

Da "Tieni il tempo" a "Bella vera", passando per "La regola dell'amico", "Nord Sud Ovest Est" e "Hanno ucciso l'Uomo Ragno", ogni brano è stato cantato a squarciagola da uno stadio trasformato in un unico gigantesco coro.

Tra scenografie spettacolari, giochi di luce e installazioni che hanno animato il prato del Maradona, il concerto ha alternato momenti di grande energia ad altri più intimi. Durante l'esecuzione di "Cumuli" e "Un giorno così", migliaia di luci dei cellulari hanno illuminato lo stadio creando un'atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Uno dei momenti più emozionanti della serata è arrivato con "Gli Anni". Sul maxischermo sono apparse immagini dedicate ai grandi campioni del calcio, mentre il pubblico accompagnava ogni parola del brano, in un ideale abbraccio tra musica, sport e memoria collettiva.

Napoli ha risposto ancora una volta con il calore che la contraddistingue, trasformando il concerto in una vera esperienza condivisa. Non semplici spettatori, ma protagonisti di una festa capace di unire generazioni diverse attraverso canzoni che continuano a raccontare amicizie, amori, sogni e ricordi.

Il gran finale è stato una celebrazione della nostalgia e dell'energia che da sempre caratterizzano la musica di Max Pezzali. Un ultimo coro collettivo sotto il cielo di Napoli ha chiuso una serata destinata a rimanere tra i ricordi più belli dei migliaia di fan accorsi al Maradona.