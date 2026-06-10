The 50 Italia, Matteo Diamante: “Paola Caruso la più calcolatrice”. E su Helena e Tavassi...

Dopo aver conquistato la vittoria di The 50 Italia, il reality targato Prime Video, Matteo Diamante ha della sua esperienza nel programma. Il vincitore ha avuto la meglio su Edoardo Tavassi ed Helena Prestes, aggiudicandosi un montepremi da 42.100 euro, somma che verrà donata a uno dei suoi follower.

A pochi giorni dal trionfo, Diamante ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage, raccontando la strategia che gli ha permesso di arrivare fino in fondo e togliendosi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di alcuni ex compagni d’avventura.

Matteo Diamante svela la sua strategia vincente a The 50 Italia

Ripercorrendo il suo percorso nel reality, Matteo Diamante ha spiegato quale sia stata, secondo lui, la chiave del successo: “Mi ha aiutato il fatto di conoscere già praticamente tutti i concorrenti e quindi, quando si trattava di dover eliminare qualcuno, non venivo mai scelto per primo. La mia unica strategia era vivere sereno ed essere simpatico”. Argomenti helena prestes

paola caruso

Il vincitore ha poi aggiunto che una delle mosse decisive è stata quella di spiegare ai concorrenti più giovani le dinamiche della competizione, paragonandole al mondo della televisione.

Il rapporto con Helena Prestes ed Edoardo Tavassi

In finale, Matteo Diamante si è trovato a sfidare Helena Prestes, classificatasi al secondo posto, ed Edoardo Tavassi, che ha chiuso il podio al terzo posto.

Parlando di Helena, Diamante ha dichiarato: “Se avessi dovuto scegliere con chi arrivare in finale, avrei scelto Helena. È stata brava a fare le alleanze giuste, a vincere il jolly e a eliminare le persone alle quali non stava molto simpatica”.

Sul podio condiviso con Tavassi, invece, ha commentato: “Edoardo se lo merita assolutamente. Sarebbe stato un bel colpo di scena se contro due sportivi avesse vinto lui, quello goffo che magari non riusciva a superare le prove”.

“Molti erano lì per visibilità”: le accuse di Matteo Diamante

Nel corso dell’intervista, il vincitore di The 50 Italia ha espresso una considerazione piuttosto netta sul cast del reality, sostenendo che molti partecipanti fossero interessati soprattutto alla visibilità televisiva piuttosto che al montepremi destinato a un follower.

Quando gli è stato chiesto da chi si fosse sentito maggiormente tradito, non ha avuto dubbi: “Max Felicitas e soprattutto Alex Caniggia. Prima stava sempre zitto e diceva di non avere amici, poi ha iniziato a dire che voleva eliminare tutti. Eravamo in stanza insieme, abbiamo condiviso tanto, poi ho scoperto che voleva eliminarmi”.

Diamante ha poi ricordato con soddisfazione di essere riuscito a eliminare entrambi durante le fasi finali del gioco.

Paola Caruso nel mirino: “Era la più manipolatrice”

Tra tutti i concorrenti, Matteo Diamante ha indicato senza esitazioni Paola Caruso come la persona più stratega del gruppo.

“Paola Caruso è stata la più calcolatrice e pungente, voleva influenzare le persone. Per esempio, ha insistito per eliminare Francesco Chiofalo anche se non aveva fatto niente, solo perché a lei non stava bene”.

Il ritorno a L’Isola dei Famosi? La risposta di Matteo Diamante

Durante l’intervista si è parlato anche di L’Isola dei Famosi, programma a cui Diamante ha partecipato in passato.

L’ex naufrago ha confessato che accetterebbe volentieri una nuova partecipazione: “Sì, la rifarei, anche perché mi è rimasto l’amaro in bocca. Sono entrato 15 giorni dopo gli altri concorrenti e sono stato eliminato con la classica motivazione: ‘Scelgo lui perché è qui da meno tempo’”.

Per il momento, però, non sarebbe stato ricontattato dalla produzione. Ha comunque rivelato che sarà presente in studio per sostenere un amico qualora ce ne fosse l’occasione.

Il sogno televisivo di Matteo Diamante: “Vorrei fare Pechino Express”

Infine, il vincitore di The 50 Italia ha svelato quale programma gli piacerebbe affrontare in futuro.

La sua scelta ricade su Pechino Express, format che vorrebbe vivere in coppia con una persona speciale: “Pechino Express in coppia con un amico di infanzia o con la mia fidanzata”.