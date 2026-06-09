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Javier Martinez all'Isola dei Famosi? Spuntano nuove voci sul possibile approdo nelle Filippine

Javier Martinez all'Isola dei Famosi? Spuntano nuove voci sul possibile approdo nelle Filippine

Javier Martinez torna al centro dei rumors sull’Isola dei Famosi: dopo un presunto rifiuto, nuove indiscrezioni ipotizzano un suo ingresso nel reality

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Tra i possibili naufraghi de L’Isola dei Famosi spunta nuovamente il nome di Javier Martinez. Al momento, proprio come quello di Flavio Ubirti (ne abbiamo parlato QUI) si tratta soltanto di una suggestione che circola tra gli addetti ai lavori. Un’ipotesi che, almeno fino a poche settimane fa, sembrava poco probabile, considerando che secondo diverse indiscrezioni l’ex concorrente del Grande Fratello avrebbe già rifiutato la proposta di partecipare al reality.

L’indiscrezione di Lorenzo Pugnaloni: “Javier è stato ricontattato”

A riaccendere le speranze dei fan è stato Lorenzo Pugnaloni, che attraverso il suo profilo Instagram ha rivelato nuovi dettagli sulla situazione.

Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip: “Javier del Grande Fratello è stato ricontattato da L’Isola dei Famosi dopo un no detto mesi e mesi fa. Non è tra quelli ancora confermati né tra quelli partiti. Ognuno è partito oggi con il proprio autore di riferimento, da soli ovviamente: nel senso nessuno sa chi altro c’è (a parte i nomi usciti). Dunque potrebbe essere un nuovo naufrago ma approderebbe successivamente sull’Isola. Questo, ripeto, sempre se il sì definitivo ci sarà”.

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Javier Martinez sarà davvero un nuovo naufrago?

Per ora il nome di Javier Martinez resta tra quelli monitorati dagli appassionati del programma. Le indiscrezioni confermano che il concorrente sarebbe stato effettivamente contattato dalla produzione e che un suo eventuale approdo nelle Filippine potrebbe avvenire in un secondo momento.

Fino all’annuncio ufficiale, però, la sua partecipazione resta un’ipotesi tutta da verificare.

 

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