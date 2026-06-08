L'Isola dei Famosi, allarme tsunami nelle Filippine: Selvaggia Lucarelli e cast appena arrivati. Cosa sta succedendo

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si prepara a tornare con una formula completamente rinnovata e una produzione che, come da tradizione recente, porterà concorrenti e troupe direttamente nelle Filippine per le registrazioni. Secondo le ultime indiscrezioni, il reality sarebbe ormai pronto a entrare nella fase operativa.

Selvaggia Lucarelli nuova conduttrice al posto di Belen Rodriguez

Dopo settimane di rumor che davano per certa la presenza di Belen Rodriguez alla conduzione, nelle ultime ore è arrivata una svolta: sarà invece Selvaggia Lucarelli a guidare la prossima edizione del reality.

Una scelta che rappresenta un cambiamento significativo anche per il suo ruolo televisivo, dato che la giornalista dovrebbe rinunciare alla storica presenza nella giuria di Ballando con le Stelle, che potrebbe quindi essere completamente rinnovata nella prossima stagione. Argomenti l'isola dei famosi

selvaggia lucarelli

Accanto a lei ci sarà Alvin, confermato come presenza di supporto e inviato del programma.

Cast già nelle Filippine: le indiscrezioni di Deianira Marzano

Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la macchina produttiva sarebbe già entrata nel vivo: la conduttrice e parte del cast sarebbero infatti già arrivati nelle Filippine.

“Flash Isola: Selvaggia Lucarelli è arrivata nelle Filippine e anche gran parte del cast si trova già lì. Mancano soltanto alcuni nomi che arriveranno nel corso della giornata di oggi. Al momento i concorrenti hanno ancora a disposizione i telefoni, che verranno ritirati quando inizieranno le registrazioni, previste tra giovedì e venerdì”, avrebbe dichiarato Marzano.

Le registrazioni della nuova edizione sarebbero quindi imminenti, con l’avvio previsto entro pochi giorni.

Terremoto di magnitudo 7.8 e allerta tsunami: cosa sta succedendo

Nelle ultime ore, però, l’attenzione si è spostata anche su un evento naturale significativo: un forte terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine, con conseguente allerta tsunami in diverse aree.

Secondo quanto riferito, lo sciame sismico avrebbe interessato principalmente la zona di Mindanao, a una certa distanza rispetto all’area in cui si troverebbe la produzione del reality.

Le rassicurazioni sui concorrenti dell’Isola dei Famosi

La stessa Deianira Marzano ha voluto rassicurare il pubblico sulle condizioni dei naufraghi e della troupe: “Lo sciame sismico ha interessato l’area di Mindanao, molto lontana da dove si trovano attualmente i naufraghi e tutta la troupe, che in questo momento alloggiano in un villaggio turistico nelle vicinanze dell’isola dove andranno poi a vivere. La zona in cui si trovano non è quella interessata dalla catastrofe. Il terremoto è stato molto forte e purtroppo ha causato delle vittime, ma lì è stato avvertito poco o per nulla e la situazione è sotto controllo. Si era parlato di un possibile rischio tsunami, ma al momento non risultano particolari criticità”.

Il commento ironico di Selvaggia Lucarelli

A chiudere il cerchio della giornata di aggiornamenti è arrivata anche la battuta della nuova conduttrice Selvaggia Lucarelli, che ha commentato la situazione con un ironico: “Iniziamo serenamente”.