Francesca Manzini su Selvaggia Lucarelli: “Si merita l'Isola dei Famosi”, poi la confessione su Belen Rodriguez

La scelta di Mediaset di affidare la nuova edizione de L’Isola dei Famosi a Selvaggia Lucarelli continua a far discutere e ad alimentare la curiosità del pubblico. Dopo l’annuncio ufficiale, numerosi volti noti della televisione italiana hanno commentato la decisione dell’azienda, esprimendo il proprio punto di vista sulla giornalista e opinionista scelta per guidare il celebre reality.

Alessandra Mussolini: il sostegno a Selvaggia Lucarelli

Alessandra Mussolini ha espresso parole positive nei confronti della nuova conduttrice: “Credo che se lo meriti, perché è stata davvero molto sensibile e attenta”.

Francesca Manzini: “Mi dispiace per Belen Rodriguez, ma Selvaggia se lo merita”

A unirsi al coro di commenti è stata anche Francesca Manzini, che in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTV ha spiegato di apprezzare la scelta di Mediaset, pur manifestando un pensiero per Belen Rodriguez, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe stata tra le candidate alla conduzione del reality. Argomenti grande fratello

l'isola dei famosi

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“Mi dispiace per Belen, perché sapevo che era in corsa per quel ruolo. Però credo che Selvaggia se lo meriti, perché è una persona molto empatica e, da brava giornalista qual è, sa individuare bene i profili, raccontarli e affrontarli con competenza e intelligenza”.

La comica e imitatrice ha poi aggiunto: “È anche una grande provocatrice e, proprio per questo, riesce sempre a tenere tutto sul filo del rasoio, stimolando il confronto. Credo quindi che sarà una scommessa interessante, tutta da seguire”.

Perché Mediaset ha scelto Selvaggia Lucarelli per L’Isola dei Famosi

A chiarire le ragioni della scelta è stata la stessa Mediaset, che attraverso un comunicato ufficiale ha spiegato la nuova linea editoriale del programma.

“La scelta di Selvaggia Lucarelli nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo”.

Una decisione che punta dunque a rinnovare il reality, affidandolo a una figura dal forte impatto mediatico e dalla riconosciuta capacità narrativa.

Francesca Manzini boccia la possibilità di partecipare al reality

Se da un lato Francesca Manzini promuove la nuova conduttrice, dall’altro esclude categoricamente una sua futura partecipazione come concorrente a L’Isola dei Famosi.

Attraverso un commento pubblicato su Instagram, l’artista ha spiegato con ironia perché non accetterebbe mai di partire per l’Honduras: “Guarda, con tutto il rispetto manco se mi estinguono il mutuo ci vado”.

E ancora: “Già solo a salire sull’elicottero avete presente il melodramma, ma quello vero? Ecco, lì diverrei la musa ispiratrice di Muccino! E non sto scherzando!”.