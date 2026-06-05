Selvaggia Lucarelli e Alvin condurranno L'Isola dei Famosi 2026: l'annuncio di Mediaset e i motivi della scelta

Dopo settimane di indiscrezioni e retroscena, arriva l'ufficialità: saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin a condurre L'Isola dei Famosi 2026, il celebrity survivor di Canale 5 che tornerà nelle prossime stagioni con una formula profondamente rinnovata.

Le registrazioni prenderanno il via a breve nelle Filippine, nuova location scelta dalla produzione al posto dell'Honduras. Un cambiamento importante che punta a rinnovare l'identità del format, affiancato da una revisione del cast e dell'impostazione editoriale del programma.

Perché Mediaset ha scelto Selvaggia Lucarelli

Attraverso una nota ufficiale, Mediaset ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla scelta di Selvaggia Lucarelli come nuova conduttrice del reality. Argomenti l'isola dei famosi

selvaggia lucarelli

"La scelta di Selvaggia Lucarelli nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo", fanno sapere dall'azienda.

Alvin confermato: esperienza e continuità per il reality

Accanto a Lucarelli ci sarà ancora una volta Alvin, figura storica del reality e profondo conoscitore del format.

Secondo Mediaset, la sua presenza garantirà "continuità, esperienza e conoscenza del format", elementi considerati fondamentali per accompagnare il nuovo corso del programma.

Nel corso degli anni Alvin ha ricoperto il ruolo di inviato in ben cinque edizioni de L'Isola dei Famosi: tre durante la conduzione di Alessia Marcuzzi e due nelle stagioni guidate da Ilary Blasi.

Le Filippine sostituiscono l'Honduras: la grande novità del 2026

Una delle principali novità della nuova edizione riguarda la location. Dopo anni trascorsi in Honduras, la produzione ha deciso di trasferire il reality nelle Filippine, offrendo ai concorrenti e al pubblico scenari inediti e una nuova ambientazione.

La scelta rientra nel più ampio progetto di rinnovamento del format, che punta a rilanciare il programma attraverso nuove dinamiche narrative e una diversa esperienza televisiva.

Le conseguenze sui palinsesti Mediaset

La conferma di Alvin nel reality potrebbe avere ripercussioni anche su altri programmi della rete. Secondo le indiscrezioni, infatti, il conduttore dovrebbe lasciare temporaneamente la guida di Battiti Live, trasmissione che potrebbe essere affidata a Fabio Rovazzi per la stagione estiva.

Il futuro di Selvaggia Lucarelli tra Isola dei Famosi e Ballando con le Stelle

Per Selvaggia Lucarelli si tratta di una nuova sfida professionale dopo la recente esperienza televisiva che l'ha vista protagonista in una seguitissima edizione del Grande Fratello Vip, accanto a Ilary Blasi e Cesara Buonamici.

Il nuovo incarico potrebbe comportare anche l'addio al ruolo di storica giurata di Ballando con le Stelle. Al momento non è ancora stato annunciato il nome di un eventuale sostituto, ma diverse indiscrezioni parlano di possibili cambiamenti all'interno del cast del programma di Milly Carlucci.