L'Isola dei Famosi, Flavio Ubirti nel cast: spuntano gli indizi, mentre esplodono le prime tensioni tra i naufraghi

Il forte terremoto avvertito nelle scorse ore nelle Filippine non avrebbe avuto alcun impatto sulla produzione de L’Isola dei Famosi 2026, che si trova in un’area diversa rispetto a quella interessata dal sisma.

Nel frattempo, la macchina organizzativa del reality procede senza intoppi. Selvaggia Lucarelli, che sarà alla conduzione insieme ad Alvin, ha già raggiunto la location, come confermato dalla stessa giornalista attraverso i propri canali social.

Flavio Ubirti nel cast? Gli indizi che fanno pensare al sì

Tra i possibili concorrenti della nuova edizione spunta il nome di Flavio Ubirti, ex tronista e modello. A rilanciare l’indiscrezione è stato il portale Biccy, che ha raccolto una serie di elementi sospetti. Argomenti l'isola dei famosi

Da alcuni giorni, infatti, Ubirti starebbe pubblicando su Instagram esclusivamente contenuti preregistrati, comportamento spesso associato alla partenza per un reality show.

Un altro dettaglio riguarda il recente follow reciproco tra Flavio e Paola Benegas, manager nota per aver collocato diversi suoi assistiti nei principali programmi televisivi e reality italiani.

A rafforzare ulteriormente le voci è stata una storia Instagram condivisa dalla Alex Model Agency, l’agenzia che rappresenta il modello. Nel repost dell’annuncio ufficiale della conduzione affidata a Selvaggia Lucarelli e Alvin, l’agenzia ha scritto: “Sarà un’edizione incredibile e unica, con grandi sorprese!”.

Infine, alcuni fan hanno interpretato una recente cena organizzata da Flavio Ubirti con il suo storico gruppo di amici come una sorta di saluto prima di una lunga assenza o dell’inizio di una nuova esperienza televisiva.

I big dell’edizione partiranno più tardi: c’è anche Raffaella Fico

Secondo le ultime indiscrezioni, non tutti i naufraghi sarebbero già arrivati nelle Filippine.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato che gli ultimi concorrenti raggiungeranno il gruppo nelle prossime ore e che le registrazioni dovrebbero iniziare tra giovedì e venerdì.

Diversa, ma compatibile, la ricostruzione fornita dal giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha spiegato come un secondo gruppo di concorrenti partirà l’11 giugno, data in cui raggiungeranno il cast anche alcuni dei nomi più attesi dell’edizione.

Tra questi ci sarebbe Raffaella Fico, ex compagna di Mario Balotelli e volto molto noto del mondo dello spettacolo.

Secondo quanto riportato da Parpiglia: “Se da un lato il gruppo dei naufraghi si è già riunito, dall’altro i big di questa edizione de L’Isola dei Famosi, come Raffaella Fico, partiranno in un secondo momento. L’ex di Balotelli raggiungerà il gruppo solo l’11 giugno”.

Prime tensioni tra i naufraghi: emergono malumori nel gruppo

Mentre alcuni concorrenti devono ancora raggiungere la destinazione, tra i naufraghi già presenti nelle Filippine sarebbero emerse le prime incomprensioni.

A lanciare l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni, che sui social ha parlato di un clima non del tutto sereno tra alcuni partecipanti.

Secondo quanto riferito, si registrerebbero già i primi malumori tra tre concorrenti, apparentemente legati a vecchi dissapori e pregiudizi maturati durante precedenti esperienze televisive.

“Piccola indiscrezione dalle Filippine: si respirerebbe già malumori e prime tensioni tra tre naufraghi. La causa? Vecchi pregiudizi da reality”, ha scritto Pugnaloni.