Grazia Kendi e Mattia Scudieri, amore a gonfie vele dopo il Grande Fratello: "Andremo a convivere"

Grazia Kendi e Mattia Scudieri sono la dimostrazione che un sentimento nato sotto i riflettori può trasformarsi in una storia autentica lontano dalle telecamere. A distanza di circa sei mesi dalla fine del Grande Fratello, la coppia ha deciso di raccontarsi senza filtri, parlando del loro percorso sentimentale, delle difficoltà affrontate e dei progetti per il futuro.

In un’intervista esclusiva rilasciata a Eva 3000, i due ex gieffini hanno svelato dettagli inediti sulla loro relazione e annunciato un importante passo: la convivenza a Firenze.

Grazia Kendi: “Fuori dalla Casa è stato tutto molto difficile”

L’uscita dalla Casa del Grande Fratello ha rappresentato un momento complesso per Grazia Kendi, che ha dovuto affrontare un cambiamento improvviso e radicale. Argomenti grande fratello

«Le prime ore fuori dalla Casa sono state davvero molto confuse. Ti ritrovi da un momento all’altro catapultato nella realtà, ma con una vita completamente diversa da quella che avevi lasciato entrando», ha raccontato.

Dall’anonimato all’affetto dei fan, passando per richieste di foto e incontri continui con il pubblico, l’ex concorrente ha ammesso di aver avuto bisogno di tempo per adattarsi alla nuova quotidianità.

La sofferenza vissuta nella Casa e i sentimenti per Mattia

Tra i momenti più delicati vissuti all’interno del reality, Grazia Kendi ricorda la nascita dei sentimenti nei confronti di Mattia Scudieri, una situazione che inizialmente ha cercato di reprimere.

«Mi sono trovata a vivere qualcosa che non avevo previsto e che ho cercato in tutti i modi di reprimere», ha confessato.

Il motivo era legato alla situazione sentimentale di Mattia, che all’epoca aveva ancora una relazione fuori dalla Casa. Una circostanza che ha generato dubbi e sofferenza.

«La sofferenza più grande è stata proprio questa: sentirmi divisa tra ciò che provavo e ciò che ritenevo giusto fare. Mi vergognavo persino di ammettere a me stessa quei sentimenti».

Mattia Scudieri: “Con Grazia ho capito cosa significa sentirsi amati”

Diverso il percorso vissuto da Mattia Scudieri, che inizialmente non aveva considerato Grazia sotto un profilo sentimentale. «All’inizio non avevo notato Grazia sotto un punto di vista sentimentale», ha spiegato.

A conquistarlo sono state soprattutto le qualità umane della coinquilina: la gentilezza, la premura e la capacità di essere sempre presente nei momenti più importanti. «Stando accanto a Grazia ho capito davvero cosa significa sentirsi amati e apprezzati per quello che si è», ha dichiarato.

L’amore vero è nato dopo il Grande Fratello

Entrambi concordano su un aspetto fondamentale: la loro storia si è consolidata soltanto una volta terminata l’esperienza televisiva. Per Grazia Kendi, il reality è stato soltanto il punto di partenza di qualcosa di molto più importante.

«Posso dire di essermi innamorata davvero vivendo la quotidianità accanto a lui una volta terminato il programma. Il Grande Fratello può aver rappresentato l’inizio di un incontro speciale, ma è nella vita reale che abbiamo costruito qualcosa di autentico, solido e consapevole».

Social e critiche: come la coppia ha affrontato la pressione mediatica

Dopo il reality, la coppia si è trovata a gestire anche l’attenzione dei social network e i commenti del pubblico. Se da una parte Grazia Kendi ha ammesso di aver sofferto maggiormente il peso dei giudizi, dall’altra Mattia Scudieri ha mostrato una maggiore capacità di ignorare critiche e polemiche.

Una differenza caratteriale che si è trasformata in un punto di forza, aiutando entrambi a trovare il giusto equilibrio nella vita quotidiana.

Convivenza a Firenze: il prossimo passo per Grazia e Mattia

Il progetto più importante riguarda adesso il trasferimento a Firenze, città scelta per iniziare ufficialmente la convivenza. «In realtà noi non ci siamo mai divisi da quando siamo usciti dal reality», ha raccontato Grazia.

Per questo motivo andare a vivere insieme rappresenta una naturale evoluzione del loro rapporto. «Ci trasferiremo a Firenze e finalmente andremo a convivere per conto nostro in una nuova casina».

Nuovi progetti e un futuro costruito insieme

Nel frattempo, Mattia Scudieri sta investendo nella sua carriera artistica, coltivando con entusiasmo la sua nuova attività da dj. Grazia Kendi, invece, sta valutando le tempistiche del trasferimento definitivo, pur avendo già chiaro il percorso da seguire.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, la coppia sembra aver trovato la propria dimensione lontano dalle telecamere, scegliendo di costruire giorno dopo giorno una relazione basata sulla semplicità, sulla condivisione e sulla quotidianità.

Una storia che continua a conquistare il pubblico e che potrebbe rappresentare una delle relazioni più solide nate nelle ultime edizioni del reality.