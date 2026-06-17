GF Vip, ex gieffino diventerà papà per la prima volta: l'annuncio sui social

È una bellissima novità quella che riguarda Andrea Denver e la moglie Lexi Sundin, pronti a diventare genitori per la prima volta. L’annuncio della gravidanza è stato accolto con grande entusiasmo dai fan.

Una storia d’amore nata lontano dai riflettori

Andrea Denver e Lexi Sundin hanno iniziato a mostrarsi pubblicamente come coppia nel 2022, dopo un periodo vissuto con grande discrezione. La loro relazione, solida e riservata, ha catturato l’attenzione dei fan del modello italiano, noto al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4, quello che si è svolto in piena pandemia.

Il matrimonio nel 2024 e gli ospiti del GF Vip

Nel giugno 2024 la coppia è convolata a nozze, coronando così la propria storia d’amore. Alla cerimonia erano presenti diversi volti noti del mondo dello spettacolo e compagni d’avventura di Andrea nella Casa del GF Vip, tra cui Fabio Testi, Aristide Malnati, Patrick Ray Pugliese e l’amico fraterno Daniele Dal Moro, anche lui ex vippone. Argomenti grande fratello

La polemica sull’invito ad Adriana Volpe

Non sono mancate, però, le discussioni legate al matrimonio. A far parlare fu infatti il mancato invito di Adriana Volpe, che nella quarta edizione del reality aveva instaurato un rapporto molto stretto con Andrea Denver.

La conduttrice non prese bene l’esclusione, lasciando intendere il suo disappunto attraverso un messaggio interpretato da molti come una frecciatina sui social.

L’annuncio della gravidanza

Oggi, a distanza di due anni dalle nozze, Andrea e Lexi sono pronti ad accogliere il loro primo figlio. L’annuncio, accompagnato da un tenero cuoricino rosa, lascia intendere che la coppia potrebbe aspettare una bambina, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali sul sesso del nascituro.