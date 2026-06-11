GF Vip 8, la Porta Rossa si riapre: tutti gli ex concorrenti tornano nella Casa per un party esclusivo

Una circostanza davvero inedita per il Grande Fratello Vip. Questa sera, giovedì 11 giugno, la storica Porta Rossa si riaprirà per accogliere nuovamente gli ex protagonisti dell'ultima edizione del reality di Canale 5. Un evento speciale che vedrà riuniti concorrenti, autori, registi e membri della produzione per una festa privata celebrativa.

L'annuncio di Adriana Volpe sorprende i fan

A svelare l'iniziativa è stata Adriana Volpe, che nei giorni scorsi aveva incuriosito i follower pubblicando insieme ad Antonella Elia un misterioso rebus composto da alcune emoji: due occhi, una porta, un cuore rosso e due ballerini.

"Voglio dare la soluzione al rebus, perché è successa una cosa incontrollabile", ha spiegato Adriana Volpe sui social. "Chi si aspettava che un semplice rebus pubblicato su Instagram e X potesse creare così tanto clamore? È incredibile. Oggi sgancio la bomba: giovedì 11 giugno si torna dentro la Casa del Grande Fratello. Ci sarà un party riservato a noi e, per l'occasione, la Porta Rossa si aprirà solo per noi". Argomenti grande fratello

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Festa nella Casa del Grande Fratello Vip: confermata la reunion

Secondo quanto confermato da fonti vicine alla produzione contattate dai colleghi di Biccy, l'evento si svolgerà realmente all'interno della Casa che ha ospitato l'ultima edizione del reality. Una scelta senza precedenti che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan.

Alla serata parteciperanno gli ex concorrenti dell'ultima edizione, insieme agli autori, ai registi e a gran parte dello staff che ha lavorato al programma. Si tratterà di una festa privata, organizzata esclusivamente per chi ha preso parte alla realizzazione del reality show.

La festa non sarà trasmessa in televisione né in streaming

Nelle ultime ore alcuni utenti avevano ipotizzato una diretta speciale su Mediaset Infinity o su Mediaset Extra, complice la comparsa della scritta "Stay Tuned" nel link della diretta del programma.

Tuttavia, secondo quanto emerso, si sarebbe trattato soltanto di un errore tecnico. La reunion non sarà trasmessa né in televisione né sulle piattaforme streaming del gruppo Mediaset.

I fan potranno quindi seguire la serata soltanto attraverso i contenuti che gli ex vipponi pubblicheranno sui rispettivi profili social, tra foto, video e dirette improvvisate.

Un evento senza precedenti nella storia del Grande Fratello Vip

Le feste di fine produzione non rappresentano una novità assoluta per il format, ma in passato venivano organizzate subito dopo la finale o al massimo il giorno successivo. Inoltre, non si svolgevano quasi mai all'interno della Casa, ma negli studi televisivi o in location esterne scelte per l'occasione.

Questa volta, invece, la produzione ha deciso di puntare su una reunion speciale a diverse settimane dalla conclusione del programma, riportando protagonisti e staff proprio nei luoghi che hanno segnato l'ultima edizione del reality.

L'ultima edizione del GF Vip si è conclusa il 19 maggio

L'ultima stagione del Grande Fratello Vip si è chiusa lo scorso 19 maggio, quando Alessandra Mussolini è stata proclamata vincitrice dell'edizione. A distanza di quasi un mese dalla finale, la produzione ha quindi deciso di celebrare il successo del programma con un evento unico nel suo genere, destinato a far parlare ancora a lungo gli appassionati del reality.

La riapertura della Porta Rossa per una festa esclusiva rappresenta infatti un momento storico per il format, che per la prima volta riunisce ex concorrenti e addetti ai lavori direttamente all'interno della Casa più famosa d'Italia.