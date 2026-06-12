Grande Fratello, ex volto del reality trionfa a L'Isola dei Famosi in Spagna

Grande soddisfazione per Maica Benedicto, ex protagonista del Gran Hermano e volto noto anche al pubblico italiano del Grande Fratello, che nelle scorse ore ha conquistato la vittoria di Supervivientes, la versione spagnola della nostra Isola dei Famosi.

La concorrente iberica era diventata particolarmente popolare in Italia durante la sua breve ma intensa esperienza nella Casa del Grande Fratello nel 2024. Nonostante sia rimasta soltanto per pochi giorni, Maica Benedicto era riuscita a creare una forte complicità con Tommaso Franchi, attirando l’attenzione dei telespettatori.

Il rapporto tra Maica Benedicto e Tommaso Franchi al Grande Fratello

Durante la permanenza di Maica nella Casa più spiata d’Italia, tra lei e Tommaso Franchi si era instaurato un feeling speciale. Tutto questo avveniva mentre il gieffino stava iniziando a costruire un rapporto con Mariavittoria Minghetti, che sarebbe poi diventata la sua compagna per diversi anni. Argomenti grande fratello

Nonostante il poco tempo trascorso insieme, tra Maica e Tommaso nacque una sintonia evidente che conquistò il pubblico. Dopo l’uscita della concorrente spagnola dalla Casa, i due si ritrovarono protagonisti di un emozionante collegamento tra il Grande Fratello e il Gran Hermano, durante il quale, con gli occhi lucidi, si promisero di rivedersi.

L’incontro al Gran Hermano e la scelta di Tommaso

La promessa venne mantenuta poco tempo dopo. Dopo l’esperienza italiana di Maica Benedicto, fu infatti Tommaso Franchi a raggiungerla nella Casa del Gran Hermano. I due ebbero così l’occasione di trascorrere insieme circa una settimana, alimentando ulteriormente la curiosità dei fan.

Tuttavia, quella frequentazione non ebbe un seguito. Una volta terminata l’esperienza televisiva, Tommaso scelse di proseguire il suo percorso sentimentale con Mariavittoria Minghetti, mettendo definitivamente fine alle speranze di chi sognava una storia d’amore con Maica.

La vittoria di Maica Benedicto a Supervivientes

Negli anni successivi, Maica Benedicto ha continuato a costruire la propria carriera nel mondo dei reality show, diventando uno dei volti più apprezzati della televisione spagnola.

L’ultima conferma del suo successo è arrivata proprio con Supervivientes, il celebre reality di sopravvivenza spagnolo. Nel corso dell’edizione, la concorrente è stata tra le più amate e sostenute dal pubblico, distinguendosi per carattere, determinazione e capacità di affrontare le difficoltà del programma.

Nella serata finale, accolta dall’abbraccio degli ex concorrenti e dall’affetto dei telespettatori, Maica Benedicto è stata proclamata vincitrice di Supervivientes, coronando così un percorso che l’ha resa una delle protagoniste più seguite della televisione spagnola.

Un traguardo importante che conferma la popolarità della giovane concorrente, ricordata con affetto anche dai fan italiani del Grande Fratello.