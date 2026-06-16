GF Vip, Lucia Ilardo e Renato Biancardi sono una coppia: la risposta di lei alle polemiche sul “conato”

Dopo mesi di alti e bassi nella Casa del Grande Fratello Vip, tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi sembra essere finalmente sbocciato l’amore. I due ex concorrenti del reality sono tornati al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione di un video sui social che ha alimentato le voci su una possibile relazione.

Lucia e Renato sempre più vicini dopo il Grande Fratello Vip

Durante il loro percorso nella Casa, Lucia Ilardo e Renato Biancardi avevano fatto parlare per il loro rapporto altalenante, caratterizzato da momenti di complicità, coccole notturne e frequenti discussioni.

Nel corso del reality, Lucia aveva mostrato interesse anche per Nicolò Brigante, mentre Renato sembrava particolarmente vicino a Ibiza Altea. Nonostante ciò, una volta terminata l’esperienza televisiva, i due hanno continuato a frequentarsi lontano dalle telecamere. Argomenti grande fratello

lucia ilardo

A confermare la crescente sintonia è stato un video condiviso da Lucia su X, nel quale i due appaiono insieme in auto tra sorrisi, momenti di tenerezza e gesti affettuosi.

La battuta sul “conato” di Renato divide il web

A catturare l’attenzione dei fan è stata soprattutto la didascalia scelta da Lucia, che ha ironizzato su uno degli episodi più discussi del loro percorso nel reality: “Dopo mesi, un conato te lo dovevo dedicare pure io. Lo so, non all’altezza dei tuoi”.

Il riferimento è a un episodio avvenuto durante il programma, quando Renato aveva simulato un conato di vomito davanti agli altri concorrenti alla vista di Lucia. Un gesto che aveva suscitato numerose critiche sui social e tra il pubblico del reality.

Lucia Ilardo risponde alle critiche

L’ironia utilizzata da Lucia non è piaciuta a tutti. Diversi utenti hanno infatti contestato la scelta di scherzare su un episodio considerato da molti di cattivo gusto.

L’ex gieffina ha però deciso di intervenire direttamente per chiarire la situazione: “Io vi amo per avermi difesa, ma il cretino (con amore e affetto) faceva i conati per tutto, per gli odori che sentiva in casa (uova spesso) e ormai aveva preso questo ‘tic’ demenziale e infantile. Poi che in alcune circostanze sia stato un bamboccio, è appurato e superato”.

Lucia e Renato parlano della gelosia: “È una gelosa visionaria”

Nel corso di una recente diretta social, Lucia Ilardo e Renato Biancardi hanno affrontato anche il tema della gelosia all’interno della coppia.

Renato ha scherzato sul carattere di Lucia: “Lei è un po’ visionaria su alcune cose, le vede solo lei alcune cose, è una gelosa visionaria”.

Lucia ha però replicato prontamente: “Non è vero che sono visionaria, io lo osservo se c’è qualcosa che non va bene. Può dire che sono un po’ gelosa, ma non visionaria”.

Lucia Ilardo e Renato Biancardi sono fidanzati?

Sebbene i diretti interessati non abbiano ancora ufficializzato apertamente la loro relazione, gli ultimi contenuti pubblicati sui social e le apparizioni insieme sembrano lasciare pochi dubbi. Tra battute, complicità e dichiarazioni reciproche, Lucia Ilardo e Renato Biancardi appaiono oggi più uniti che mai, facendo sognare i fan che avevano seguito la loro storia fin dai giorni trascorsi nella Casa del Grande Fratello Vip.