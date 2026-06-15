GF Vip, Lucia Ilardo e Renato Biancardi sempre più vicini: ma una frase di lei viene mal digerita dai fan

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, la relazione tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi continua a far discutere. I due ex concorrenti, che all’interno della Casa avevano vissuto un rapporto fatto di alti e bassi, oggi sembrano sempre più vicini, tra apparizioni pubbliche e contenuti social che lasciano poco spazio ai dubbi sulla loro crescente complicità.

Dalla Casa del GF Vip alla vita reale: un rapporto mai semplice

Fin dai primi giorni all’interno del reality, tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi era emersa una certa sintonia, spesso però alternata a momenti di tensione e incomprensioni.

Se da un lato la complicità era evidente, dall’altro non sono mancati episodi controversi che avevano già fatto discutere il pubblico. In particolare, un gesto di Renato — una simulazione di conato alla vista di Lucia — era stato fortemente criticato dai fan e dagli spettatori, giudicato da molti come fuori luogo. Argomenti grande fratello

lucia ilardo

Il post social che accende la polemica

Dopo la fine del programma, la situazione tra i due sembra essere cambiata. Sempre più spesso vengono avvistati insieme e nelle ultime ore Lucia Ilardo ha pubblicato su X (ex Twitter) un video che la ritrae in auto con Renato Biancardi, tra sorrisi, gesti affettuosi e momenti di evidente intimità.

A far discutere, però, è stata soprattutto la didascalia ironica scelta dall’ex gieffina: “Dopo mesi, un conato te lo dovevo dedicare pure io. Lo so, non all’altezza dei tuoi”.

Un riferimento diretto al gesto passato di Renato che non è passato inosservato agli utenti social.

La risposta di Renato Biancardi

Non si è fatta attendere la replica di Renato Biancardi, che ha risposto con tono altrettanto leggero, alimentando ulteriormente l’idea di una complicità ormai consolidata tra i due. L’ex gieffino avrebbe infatti lasciato intendere che Lucia possa “fargli tutti i conati che vuole”, rafforzando l’immagine di un rapporto basato su ironia e provocazioni reciproche.

Nonostante i segnali sempre più evidenti, Lucia Ilardo e Renato Biancardi non hanno ancora ufficializzato la loro relazione. Tuttavia, i contenuti condivisi e la frequenza delle loro apparizioni insieme fanno pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia nata sotto i riflettori del reality.

Le reazioni del web

Il video e la frase ironica di Lucia hanno diviso il pubblico. Se alcuni fan hanno apprezzato il tono scherzoso e la complicità tra i due, altri hanno criticato duramente la scelta di ironizzare su un episodio considerato da molti di cattivo gusto.

Il dibattito social resta acceso, mentre la coppia continua a mostrarsi sempre più affiatata.