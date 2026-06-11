Belen Rodriguez e un noto personal trainer paparazzati insieme: "Si frequentano da aprile"

Dopo essere stata avvistata insieme all’ex marito Stefano De Martino, Belen Rodriguez torna al centro del gossip. Questa volta la showgirl argentina è stata fotografata in compagnia di Gaetano Fidanzati, noto personal trainer dei vip. Le immagini pubblicate dal settimanale Oggi hanno subito acceso la curiosità dei fan, alimentando le voci su un possibile nuovo flirt.

La giornata insieme tra Milano, pranzo esclusivo e shopping di lusso

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Gaetano Fidanzati avrebbe raggiunto Belen Rodriguez sotto la sua abitazione in zona Moscova, a Milano. I due si sono poi diretti in uno dei locali più esclusivi del quartiere Brera, all’interno del Luxury Hotel Vmaison.

Durante il pranzo, la coppia di amici è stata raggiunta da alcuni conoscenti, tra cui anche il rapper Tony Effe, di cui Fidanzati è uno dei più stretti amici e personal trainer. Terminato il pranzo, Belen e Gaetano hanno proseguito la giornata con una sessione di shopping in via Montenapoleone, tra boutique di lusso, negozi di orologi e accessori esclusivi. Argomenti belen rodriguez

stefano de martino

Nessun bacio, ma una forte complicità

Nonostante l’attenzione dei fotografi, tra Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati non sono stati immortalati baci o gesti che possano confermare una relazione sentimentale. Tuttavia, il giornalista Alberto Dandolo ha parlato di una sintonia evidente tra i due: “L’amico speciale non la perde di vista per un istante. La sintonia tra i due è palpabile: sorridono, si sfiorano quasi fossero una coppia”.

Secondo il giornalista, la showgirl starebbe affrontando questa nuova frequentazione con grande cautela, preferendo concentrarsi sul proprio benessere personale dopo un periodo particolarmente delicato.

La visita a casa di Gaetano Fidanzati

Dopo lo shopping, i paparazzi hanno seguito i due fino all’abitazione del personal trainer, situata nella zona Garibaldi di Milano. Stando alle ricostruzioni pubblicate da Oggi, Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati sarebbero entrati nell’edificio utilizzando un ingresso secondario.

A chi le chiede chiarimenti sulla natura del loro rapporto, la conduttrice continua a dichiararsi single e definisce Fidanzati semplicemente un caro amico. Tuttavia, secondo Alberto Dandolo, il loro legame potrebbe essere più profondo di quanto appaia.

“Tra i due c’è un’intesa che sembra più profonda: il modo in cui si guardano e la confidenza che traspare dai loro gesti potrebbero essere il preludio di un sentimento”.

Chi è Gaetano Fidanzati, il personal trainer vicino a Belen Rodriguez

Gaetano Fidanzati è un coach specializzato in CrossFit e allenamento personalizzato per personaggi dello spettacolo. Tra i suoi clienti figura anche Ignazio Moser.

La conoscenza tra lui e Belen Rodriguez non sarebbe recente. Secondo il settimanale Oggi, i due si frequenterebbero con una certa costanza dalla fine di aprile e sarebbero già stati notati insieme in diverse occasioni.

Le indiscrezioni sulla presunta frequentazione

La rivista sostiene che, prima del periodo difficile vissuto dalla showgirl argentina, Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati avrebbero trascorso una serata particolarmente affiatata in un noto ristorante milanese.

Alcuni testimoni avrebbero raccontato di balli, brindisi e atteggiamenti molto teneri tra i due, fino a parlare persino di baci scambiati lontano dai riflettori. Si tratta però di indiscrezioni che non hanno trovato conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

Nelle prossime settimane potrebbe emergere qualche dettaglio in più sul rapporto tra i due. Per il momento, né Belen né il personal trainer hanno confermato l’esistenza di una relazione sentimentale, lasciando aperta ogni possibilità.