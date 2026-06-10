Belen Rodriguez, dopo il momento difficile c'è Stefano De Martino: le foto

Le ultime settimane non sono state semplici per Belen Rodriguez, che ha affrontato una delicata crisi personale. In questo periodo, però, ha potuto contare sull'affetto e sulla vicinanza dell'ex marito Stefano De Martino, presente nei momenti più complessi.

Secondo quanto emerso, il conduttore sarebbe stato accanto a lei anche quando la showgirl si era barricata in casa, attendendo fuori insieme ai vigili del fuoco. Pochi giorni dopo, sarebbe stato lui a riportarla a casa al termine del ricovero ospedaliero.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme a Milano

A confermare il riavvicinamento tra i due è stato il giornalista Valerio Palmieri, intervenuto nel programma "La Volta Buona" di Caterina Balivo. Argomenti belen rodriguez

stefano de martino

Secondo Palmieri, Stefano De Martino starebbe trascorrendo sempre più tempo a Milano proprio per stare vicino alla sua ex moglie: "In questi giorni lei ha avuto vicino il suo ex marito, sono stati varie volte insieme. Lui sarà sempre più spesso a Milano perché ci tiene molto a Belen".

Il giornalista ha inoltre sottolineato come la Rodriguez abbia affrontato apertamente in passato problematiche legate ad ansia e depressione, temi di cui ha parlato pubblicamente senza nascondersi.

La manager e la famiglia al fianco della showgirl

Accanto a Belen Rodriguez non c'è soltanto l'ex marito. A sostenerla in questo momento ci sono anche la sua manager Antonia Achille e tutta la famiglia.

Nei giorni scorsi la showgirl avrebbe incontrato la manager per discutere dei prossimi impegni professionali, un segnale incoraggiante sulla ripresa delle sue attività lavorative.

Nel frattempo, anche i genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez sono rientrati dall'Argentina per starle vicino. Con loro ci sono anche i fratelli Cecilia Rodriguez e Jeremias Rodriguez, che stanno supportando Belen durante questo periodo delicato.

Un rapporto unico tra Belen e Stefano

La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a far parlare il pubblico. Dal loro incontro al talent show Amici, passando per il matrimonio, la nascita del figlio Santiago De Martino e le numerose separazioni e riconciliazioni, la coppia è stata una delle più seguite del mondo dello spettacolo italiano.

Dopo un anno segnato da tensioni, accuse di presunti tradimenti e reciproche delusioni, i due sembrano aver trovato un nuovo equilibrio, basato sulla stima e sul sostegno reciproco.

Le parole di Valerio Palmieri sul loro rapporto

Nel nuovo numero della rivista Chi, Valerio Palmieri ha descritto il legame tra Belen e Stefano con parole significative: "L'amore può essere comprensione e condivisione, dopo essere stato passione e dolore. Oggi sono due adulti con i loro successi, le loro ferite e le loro fragilità. E sono ancora lì, uno accanto all'altra".

Secondo il giornalista, Belen Rodriguez sarebbe particolarmente felice di avere vicino il suo ex marito, una delle poche persone capaci di comprenderla davvero e di aiutarla a ritrovare serenità nei momenti più difficili.