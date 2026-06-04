Belen Rodriguez in crisi, il ruolo decisivo di Stefano De Martino: "Ha rinunciato al lavoro per starle accanto"

Stefano De Martino avrebbe avuto un ruolo fondamentale durante il momento di forte difficoltà vissuto da Belen Rodriguez lo scorso 25 maggio. Secondo le ultime indiscrezioni, il conduttore Rai sarebbe corso a casa dell’ex moglie dopo aver ricevuto una chiamata che lo informava della situazione, cancellando anche alcuni impegni professionali per assisterla.

Le ricostruzioni pubblicate dal settimanale Oggi raccontano di una presenza costante e determinante da parte del volto di Affari Tuoi, che avrebbe convinto la showgirl argentina ad aprire la porta ai soccorritori e successivamente a sottoporsi alle cure necessarie.

Andrea Biavardi: «Stefano De Martino è davvero accanto a Belen»

Durante una puntata de La Volta Buona, il direttore del settimanale Oggi, Andrea Biavardi, ha confermato la vicinanza di De Martino all’ex moglie. Argomenti stefano de martino

belen rodriguez

«Lui è sul serio accanto alla Rodriguez. Si tratta di un ragazzo con grandi valori, si è precipitato da lei e ha fatto molto bene. Lei ha avuto un problema serio e lui ha rinunciato a impegni lavorativi per starle vicino», ha dichiarato.

Parole che sembrano confermare quanto entrambi avevano dichiarato negli anni passati. Nel 2022, infatti, Belen Rodriguez aveva affermato a Le Iene: «Per Stefano ci sarò sempre. Credo che anche lui ci sarà per me».

La mattina del 25 maggio: l'intervento dei soccorsi

Secondo quanto riportato dal giornalista Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi, la mattina del 25 maggio alcuni vicini avrebbero allertato i soccorsi dopo aver notato una situazione preoccupante nell'abitazione milanese della showgirl.

Sul posto sarebbero intervenuti Polizia Locale, Vigili del Fuoco e personale sanitario. Le forze dell'ordine avrebbero anche disposto la temporanea chiusura della strada per consentire le operazioni.

In quel momento Belen Rodriguez si trovava sola in casa. La figlia Luna Marì era con il padre Antonino Spinalbese, mentre il figlio Santiago stava trascorrendo il fine settimana con Stefano De Martino.

Secondo la ricostruzione, sarebbe stato proprio De Martino a raggiungere rapidamente l'abitazione e a mediare con i soccorritori, convincendo l'ex moglie ad aprire la porta e a farsi accompagnare in ospedale. Il successivo ricovero sarebbe avvenuto in codice giallo presso il Policlinico.

Stefano De Martino avrebbe rinunciato agli impegni lavorativi

Le indiscrezioni raccontano che il conduttore non si sarebbe limitato a intervenire durante l'emergenza.

Sempre secondo quanto riportato da Oggi, sarebbe stato lui a riportare Belen a casa dopo il ricovero e a coordinare il supporto della famiglia e degli amici più stretti.

Per farlo avrebbe persino rinviato alcuni impegni professionali, compreso il rientro a Roma per le registrazioni di Affari Tuoi.

Accanto alla showgirl ci sarebbe anche la sorella Cecilia Rodriguez, insieme ad altri familiari e amici di lunga data.

Il presunto incidente stradale e il rischio denunce

Nel frattempo emergono dettagli su un episodio avvenuto il 23 maggio, pochi giorni prima del malessere.

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo, Belen Rodriguez sarebbe rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre era alla guida del suo SUV. L'episodio avrebbe coinvolto uno scooter e due auto parcheggiate, provocando lievi ferite a tre persone.

La vicenda è ancora oggetto di verifiche, ma secondo le indiscrezioni la showgirl potrebbe dover affrontare possibili conseguenze legali. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha inoltre sostenuto che alcune denunce sarebbero già state presentate.

Belen circondata dall'affetto della famiglia

Dopo il ricovero, la showgirl argentina sarebbe tornata a casa, dove può contare sulla vicinanza dei suoi familiari. I genitori sarebbero rientrati dall'Argentina per starle accanto, mentre tra le persone che la stanno supportando figurerebbe anche Patrizia Griffini, nota al pubblico per la partecipazione al Grande Fratello.

Resta ancora da chiarire l'origine del malessere che ha portato all'intervento dei soccorsi, ma secondo le fonti vicine alla famiglia, Belen sarebbe attualmente seguita e circondata dall'affetto delle persone più importanti della sua vita.