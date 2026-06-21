Monte di Procida celebra la poesia: torna “Le Isole si Accendono 2026”

A cura della Redazione

La poesia torna a illuminare il cuore della comunità. Domenica 21 giugno 2026, alle ore 20:30, il suggestivo sagrato della Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo ospiterà la manifestazione "Le Isole si Accendono 2026... con le vostre poesie", promossa dall'Associazione Culturale Il Ditirambo, insieme al Teatro Flegreo, con la collaborazione del Comune di Monte di Procida.

L'iniziativa rappresenta un appuntamento ormai atteso dagli amanti della cultura e della letteratura, un momento in cui le parole diventano ponte tra persone, generazioni e sensibilità diverse. In una delle piazze più affascinanti del territorio flegreo, poeti, appassionati e cittadini avranno l'opportunità di condividere versi, emozioni e riflessioni, dando vita a una serata dedicata alla bellezza dell'arte poetica.

La manifestazione si inserisce nel solco delle iniziative che valorizzano il patrimonio culturale e umano di Monte di Procida, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e il dialogo attraverso la forza delle parole. La poesia, infatti, continua a rappresentare uno strumento capace di raccontare il presente, custodire la memoria e immaginare il futuro.

In un'epoca caratterizzata dalla velocità della comunicazione, eventi come "Le Isole si Accendono" restituiscono centralità all'ascolto, alla riflessione e alla condivisione, offrendo alla comunità un'occasione preziosa per ritrovarsi attorno ai valori della cultura e della creatività.

L'appuntamento è per domenica 21 giugno alle ore 20:30 presso il Sagrato della Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, in Piazza XXVII Gennaio a Monte di Procida.

Una serata in cui saranno le parole, le emozioni e la partecipazione a illuminare il territorio, confermando ancora una volta come la cultura rappresenti una delle più belle forme di crescita collettiva. Ingresso libero.

(a cura dell'avv. Lelio Mancino)