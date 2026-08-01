Sant'Agnello, al via "I Custodi del Mare": quattro appuntamenti per insegnare ai bambini il rispetto dell'ambiente

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Un'estate dedicata all'educazione ambientale

Prenderà il via mercoledì 5 agosto 2026 a Sant'Agnello il progetto "I Custodi del Mare", un'iniziativa rivolta ai bambini per promuovere la conoscenza e il rispetto dell'ecosistema marino attraverso laboratori, letture animate e percorsi esperienziali.

Il programma, promosso dal Comune di Sant'Agnello in collaborazione con l'associazione Barattoli Cosmici, prevede quattro appuntamenti gratuiti ospitati sulle spiagge cittadine e guidati da Rossy Rossins, l'incantastorie, che accompagnerà i piccoli partecipanti in un viaggio tra natura, creatività e fantasia.

Educare al rispetto del mare attraverso il gioco

L'obiettivo del progetto è sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della tutela dell'ambiente marino, trasformando la spiaggia in una vera e propria aula all'aperto.

«Promuovere tra i bambini il concetto della tutela del mare risponde alla priorità di radicare nelle nuove generazioni l'amore profondo verso ogni forma di vita e una solida coscienza ecologica - spiega Nietta Ciampa, consigliere con delega alle attività di sensibilizzazione per la tutela dell'ambiente marino -. Attraverso il gioco, la manualità e le storie, i bambini imparano a comprendere l'impatto dei propri gesti quotidiani e sviluppano un forte senso di responsabilità verso il patrimonio naturale».

Il programma degli appuntamenti

Il primo incontro, "Il Mare Racconta", è in programma mercoledì 5 agosto alle ore 9.30 presso la Spiaggia di Caterina. I bambini parteciperanno a una passeggiata esplorativa lungo la battigia con la raccolta di elementi naturali, seguita da un laboratorio creativo dedicato alla realizzazione dell'Acchiappasogni del Mare.

Il secondo appuntamento si terrà giovedì 13 agosto alle ore 18.30, sempre alla Spiaggia di Caterina, con "Le Storie del Mare", una lettura animata dedicata all'amicizia con l'ambiente e all'importanza della tutela della natura, accompagnata da una merenda condivisa.

Il progetto proseguirà mercoledì 19 agosto alle ore 9.30 sulla Spiaggia della Marinella con "Colori e Tesori del Mare", una nuova passeggiata di esplorazione seguita da un laboratorio artistico per realizzare piccoli quadri utilizzando elementi raccolti sulla spiaggia.

La rassegna si concluderà giovedì 27 agosto alle ore 18.30, sempre alla Marinella, con "Il Mare delle Emozioni", una lettura animata accompagnata da un percorso emozionale dedicato al mare come luogo di vita, bellezza e relazione, seguita da un momento di confronto finale e da una merenda.

Partecipazione gratuita

L'iniziativa è rivolta principalmente ai bambini di età compresa tra 5 e 10 anni. La partecipazione è libera e gratuita, offrendo alle famiglie un'occasione per trascorrere momenti di svago e apprendimento in un contesto naturale, favorendo nei più piccoli la crescita di una maggiore consapevolezza ambientale e del rispetto per il mare.