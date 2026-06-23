Grande Fratello, ex gieffino verso il trono di Uomini e Donne: "Avrebbe tante corteggiatrici"

L’esperta di gossip Deianira Marzano è stata ospite dell’ultima puntata di "Non succederà più", la trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio. Nel corso dell’intervista ha raccontato diversi retroscena inediti riguardanti il mondo della televisione, dei reality show e dei personaggi più seguiti del momento.

Omer Elomari verso il trono di Uomini e Donne?

Tra le indiscrezioni più interessanti emerse durante la trasmissione, Deianira Marzano ha parlato di Omer Elomari, ex concorrente del Grande Fratello, che potrebbe presto approdare a Uomini e Donne.

“Un ex concorrente del Grande Fratello, Omer Elomari, avrebbe fatto un colloquio per il trono. È un bel ragazzo e ha avuto un grande seguito. Se dovesse andare a fare il tronista probabilmente avrebbe tante corteggiatrici”, ha rivelato. Argomenti uomini e donne

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L’indiscrezione ha già acceso la curiosità dei fan del dating show di Canale 5, che attendono di scoprire i prossimi protagonisti del programma.

Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio: le ultime indiscrezioni

Spazio anche alla vita privata di Fedez, che secondo quanto raccontato da Deianira Marzano starebbe vivendo un momento particolarmente sereno accanto alla compagna Giulia Honegger.

La coppia sarebbe infatti in attesa del primo figlio insieme. “Lei dovrebbe partorire dopo l’estate, probabilmente tra agosto e settembre. È un maschio. Hanno cambiato casa e lui ha mostrato anche la cameretta del bambino. Lei sembra una ragazza semplice e forse avevano bisogno proprio di questo”.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti: si parla già di matrimonio

Tra le coppie più chiacchierate del momento c’è anche quella formata da Michelle Hunziker e Giulio Berruti. Secondo quanto riferito da Deianira Marzano, la relazione procederebbe nel migliore dei modi.

“Sembra che la storia vada bene. Si parla anche di matrimonio. All’inizio lui mi sembrava molto rigido, però a quanto pare stanno bene insieme”.

Belen Rodriguez, il no all’Isola dei Famosi e il momento delicato

Non poteva mancare un riferimento a Belen Rodriguez, protagonista negli ultimi mesi di numerose indiscrezioni mediatiche.

Secondo Deianira Marzano, il rifiuto dell’Isola dei Famosi non sarebbe necessariamente collegato ad altre vicende personali.

“Non è detto che il suo rifiuto dell’Isola dei Famosi fosse legato ad altre situazioni. Lei aveva già detto che non se la sentiva di stare lontana dai figli per così tanto tempo. Fare l’Isola è un lavoro molto impegnativo: sveglia presto, condizioni difficili, tanta fatica”.

La Marzano ha poi invitato alla prudenza sulle altre questioni che coinvolgono la showgirl argentina: “Bisogna aspettare e capire bene cosa sia successo, perché ci sono anche dichiarazioni legali e non siamo noi il tribunale. Comunque Belen è una persona che si è fatta voler bene da tante persone e merita di lavorare”.