Temptation Island 2026: ecco chi sono le tentatrici della nuova edizione

Le riprese di Temptation Island 2026 si sono concluse da diversi giorni e questa sera andrà finalmente in onda la prima puntata della nuova edizione del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Le coppie protagoniste hanno già terminato il loro percorso all'interno del villaggio, e hanno scelto se continuare la relazione oppure separarsi definitivamente.

Ma come ogni anno, grande curiosità ruota anche attorno ai tentatori e alle tentatrici, figure che spesso riescono a conquistare il pubblico e a diventare protagoniste del programma. Dopo aver scoperto chi sono i tredici tentatori, i colleghi di Biccy hanno tracciato un profilo delle tredici tentatrici.

Nicole Cena: dalla tv ai concorsi di bellezza

Tra i volti più noti del cast femminile troviamo Nicole Cena, reginetta di bellezza che nel corso degli anni ha già avuto diverse esperienze televisive. Ha partecipato come comparsa a programmi molto seguiti come Ciao Darwin e Scherzi a Parte. Argomenti temptation island

Flavia Punzo: la studentessa che sogna di diventare nutrizionista

Ha 23 anni, arriva da Napoli ed è una delle tentatrici più giovani di questa edizione. Flavia Punzo è una studentessa universitaria e il suo obiettivo professionale è diventare nutrizionista.

Giulia Colacchi: influencer e reginetta di bellezza

Molto attiva sui social, Giulia Colacchi può contare su oltre 42 mila follower su Instagram. In passato è stata legata sentimentalmente a Igor Zeetti, ex tentatore di Temptation Island ricordato dal pubblico per la sua partecipazione nell'edizione che vedeva protagonista Perla Vatiero.

Sara Iurato e Francesca Curti: i volti più misteriosi

Su Sara Iurato e Francesca Curti al momento circolano poche informazioni. Entrambe fanno parte del cast ufficiale delle tentatrici, ma online non sono ancora emersi dettagli significativi sulla loro vita privata o professionale.

Elisa Vaccargiu: content creator ed ex di Alessio Bruno

Tra le tentatrici più chiacchierate c'è anche Elisa Vaccargiu, content creator già conosciuta nel mondo dei social. In passato è stata legata ad Alessio Bruno, ex protagonista di una delle precedenti edizioni di Temptation Island.

Vittoria Licata: modella e reginetta di bellezza

Vittoria Licata arriva nel reality con un background nel mondo della moda e dei concorsi di bellezza. La sua presenza non è passata inosservata fin dalle prime immagini promozionali diffuse dal programma.

Federica Maini: il volto della moda

Anche Federica Maini lavora nel settore fashion. Modella professionista, entra nel villaggio pronta a mettersi in gioco e a conoscere i fidanzati protagonisti del reality.

Patrizia Zylka: imprenditrice e Miss Lingerie 2025

Tra i profili più interessanti spicca quello di Patrizia Zylka, eletta Miss Lingerie 2025. Oltre a lavorare nel mondo dello spettacolo, è imprenditrice e gestisce un proprio brand di moda.

Lucrezia Mori: modella romana nel cast

Originaria di Roma, Lucrezia Mori è una modella che si prepara a vivere l'esperienza televisiva più importante della sua carriera partecipando a Temptation Island 2026.

Chi sono Giada, Clarissa e Martina?

Completano il cast delle tentatrici Giada, Clarissa e Martina. Al momento la produzione non ha ancora reso noti i loro profili social ufficiali e le informazioni disponibili sul loro conto sono molto limitate.