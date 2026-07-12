YMA-latte

Spaghetti zucchine, limone e ricotta, il primo fresco e cremoso perfetto per l'estate

Spaghetti zucchine, limone e ricotta, il primo fresco e cremoso perfetto per l'estate

Un piatto semplice, pronto in circa 20 minuti, che unisce la delicatezza delle zucchine alla freschezza del limone e alla cremosità della ricotta

(1 minuto di lettura)
A cura di Enza Perna

Se siete alla ricerca di un primo piatto leggero, gustoso e veloce da preparare, gli spaghetti con zucchine, limone e ricotta rappresentano una soluzione ideale per le calde giornate estive. Una ricetta dai sapori delicati, perfetta per un pranzo in famiglia o una cena tra amici, che richiede pochi ingredienti ma garantisce un risultato ricco di gusto.

Ingredienti per 4 persone

  • 320 g di spaghetti
  • 2 zucchine medie
  • 200 g di ricotta fresca
  • scorza grattugiata di un limone non trattato
  • 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva
  • sale e pepe q.b.
  • basilico fresco (facoltativo)

Preparazione

Lavate le zucchine e tagliatele a rondelle sottili. In una padella fate scaldare l'olio extravergine d'oliva e cuocetele per circa 6-7 minuti, mantenendole leggermente croccanti.

Nel frattempo lessate gli spaghetti in abbondante acqua salata.

In una ciotola lavorate la ricotta con la scorza di limone e aggiungete un paio di cucchiai dell'acqua di cottura della pasta fino a ottenere una crema morbida.

Scolate gli spaghetti al dente e trasferiteli nella padella con le zucchine. Unite la crema di ricotta e amalgamate il tutto, aggiungendo altra acqua di cottura se necessario.

Completate con una macinata di pepe nero, qualche foglia di basilico fresco e un'altra grattugiata di scorza di limone.

Il consiglio

Per una versione ancora più saporita potete aggiungere qualche scaglia di parmigiano oppure sostituire la ricotta con una burrata da servire direttamente nel piatto.

Tanti altri buoni piatti con la Ricetta del Giorno CLICCA QUI

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

In questa sezione del nostro giornale online potrai scoprire ed essere sempre informato su tutte le deliziose ricette della nostra rubrica.

LE PIÙ VISTE