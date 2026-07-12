Spaghetti zucchine, limone e ricotta, il primo fresco e cremoso perfetto per l'estate

Se siete alla ricerca di un primo piatto leggero, gustoso e veloce da preparare, gli spaghetti con zucchine, limone e ricotta rappresentano una soluzione ideale per le calde giornate estive. Una ricetta dai sapori delicati, perfetta per un pranzo in famiglia o una cena tra amici, che richiede pochi ingredienti ma garantisce un risultato ricco di gusto.

Ingredienti per 4 persone

320 g di spaghetti

2 zucchine medie

200 g di ricotta fresca

scorza grattugiata di un limone non trattato

2 cucchiai di olio extravergine d'oliva

sale e pepe q.b.

basilico fresco (facoltativo)

Preparazione

Lavate le zucchine e tagliatele a rondelle sottili. In una padella fate scaldare l'olio extravergine d'oliva e cuocetele per circa 6-7 minuti, mantenendole leggermente croccanti.

Nel frattempo lessate gli spaghetti in abbondante acqua salata.

In una ciotola lavorate la ricotta con la scorza di limone e aggiungete un paio di cucchiai dell'acqua di cottura della pasta fino a ottenere una crema morbida.

Scolate gli spaghetti al dente e trasferiteli nella padella con le zucchine. Unite la crema di ricotta e amalgamate il tutto, aggiungendo altra acqua di cottura se necessario.

Completate con una macinata di pepe nero, qualche foglia di basilico fresco e un'altra grattugiata di scorza di limone.

Il consiglio

Per una versione ancora più saporita potete aggiungere qualche scaglia di parmigiano oppure sostituire la ricotta con una burrata da servire direttamente nel piatto.

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