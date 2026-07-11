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Insalata di riso mediterranea, il piatto fresco dell'estate

Insalata di riso mediterranea, il piatto fresco dell'estate

Colorata, leggera e pronta in meno di 30 minuti, è la ricetta perfetta per affrontare il caldo estivo

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Con le temperature elevate cresce la voglia di piatti freschi, gustosi e facili da preparare. L'insalata di riso mediterranea è una delle ricette simbolo dell'estate: ricca di verdure, saporita e completa, può essere personalizzata con gli ingredienti che si preferiscono e si conserva perfettamente in frigorifero.

Ingredienti (4 persone)

  • 320 g di riso per insalate
  • 150 g di pomodorini ciliegino
  • 150 g di mozzarella a cubetti
  • 100 g di tonno al naturale
  • 80 g di mais
  • 60 g di olive nere denocciolate
  • 1 cetriolo
  • Basilico fresco
  • Olio extravergine d'oliva
  • Sale q.b.
  • Pepe q.b.

Preparazione

  1. Lessate il riso in abbondante acqua salata seguendo i tempi indicati sulla confezione.
  2. Scolatelo e raffreddatelo subito sotto acqua corrente fredda. Lasciatelo sgocciolare bene.
  3. Tagliate a pezzetti i pomodorini, il cetriolo e la mozzarella.
  4. Riunite tutti gli ingredienti in una ciotola capiente insieme al tonno, al mais e alle olive.
  5. Condite con olio extravergine d'oliva, sale, pepe e abbondante basilico fresco spezzettato con le mani.
  6. Mescolate delicatamente e lasciate riposare in frigorifero per almeno 30 minuti prima di servire.

Il consiglio dello chef

Per un sapore ancora più intenso, aggiungete qualche foglia di menta fresca e una grattugiata di scorza di limone non trattato. Daranno al piatto un profumo irresistibile e una piacevole nota di freschezza.

Lo sapevi?

L'insalata di riso è ancora più buona il giorno dopo: il riposo in frigorifero permette ai sapori di amalgamarsi perfettamente, rendendo il piatto ancora più gustoso.

 

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