Insalata di riso mediterranea, il piatto fresco dell'estate

Con le temperature elevate cresce la voglia di piatti freschi, gustosi e facili da preparare. L'insalata di riso mediterranea è una delle ricette simbolo dell'estate: ricca di verdure, saporita e completa, può essere personalizzata con gli ingredienti che si preferiscono e si conserva perfettamente in frigorifero.
Ingredienti (4 persone)
- 320 g di riso per insalate
- 150 g di pomodorini ciliegino
- 150 g di mozzarella a cubetti
- 100 g di tonno al naturale
- 80 g di mais
- 60 g di olive nere denocciolate
- 1 cetriolo
- Basilico fresco
- Olio extravergine d'oliva
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
Preparazione
- Lessate il riso in abbondante acqua salata seguendo i tempi indicati sulla confezione.
- Scolatelo e raffreddatelo subito sotto acqua corrente fredda. Lasciatelo sgocciolare bene.
- Tagliate a pezzetti i pomodorini, il cetriolo e la mozzarella.
- Riunite tutti gli ingredienti in una ciotola capiente insieme al tonno, al mais e alle olive.
- Condite con olio extravergine d'oliva, sale, pepe e abbondante basilico fresco spezzettato con le mani.
- Mescolate delicatamente e lasciate riposare in frigorifero per almeno 30 minuti prima di servire.
Il consiglio dello chef
Per un sapore ancora più intenso, aggiungete qualche foglia di menta fresca e una grattugiata di scorza di limone non trattato. Daranno al piatto un profumo irresistibile e una piacevole nota di freschezza.
Lo sapevi?
L'insalata di riso è ancora più buona il giorno dopo: il riposo in frigorifero permette ai sapori di amalgamarsi perfettamente, rendendo il piatto ancora più gustoso.