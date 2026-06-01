The 50, Shaila Gatta replica ai paragoni con Helena Prestes: “Chi è in pace con sé stesso non vede rivali”

The 50 Italia, il nuovo reality show disponibile su Amazon Prime Video, continua a catalizzare l'attenzione del pubblico. Tra i concorrenti più discussi di questa edizione ci sono senza dubbio Shaila Gatta e Helena Prestes, protagoniste di un rapporto che affonda le radici nei tempi del Grande Fratello.

Shaila Gatta e Helena Prestes di nuovo insieme a The 50 Italia

Le due ex concorrenti del reality di Canale 5 erano state protagoniste di forti tensioni durante la loro precedente esperienza televisiva. Il loro ritorno nello stesso programma aveva inevitabilmente acceso la curiosità dei fan, che si aspettavano nuovi scontri e frecciatine.

Nelle puntate andate in onda finora, però, Shaila Gatta e Helena Prestes hanno portato avanti percorsi separati, senza particolari confronti o momenti di tensione diretta.

Le strategie di Helena Prestes fanno discutere il pubblico

Se da una parte Helena Prestes si è fatta notare per la sua capacità di elaborare strategie all'interno del gioco, dall'altra Shaila Gatta ha mostrato un approccio differente, meno orientato alla tattica e più spontaneo.

L'astuzia della modella brasiliana le ha permesso, almeno fino a questo momento, di superare diverse prove e continuare la sua avventura nel reality.

Il messaggio social di Shaila Gatta

Proprio durante una delle ultime prove, Shaila Gatta ha scelto di fare squadra con DeFe, una decisione che molti telespettatori hanno interpretato come una sfida particolarmente complessa.

A corredo di un post social, l'ex Velina di Striscia la Notizia ha scritto: “Meno male che sono caz*uta e competitiva perché le strategie non sono mai state il mio forte. Anzi… ho scelto pure il compagno più complicato del cast per aggiungere un livello in più di difficoltà”.

Secondo alcuni utenti, queste parole potrebbero essere state una frecciatina indiretta nei confronti di Helena Prestes, che invece ha dichiarato apertamente di utilizzare strategie per avanzare nel gioco.

La replica di Shaila Gatta al commento su Helena Prestes

Nelle ultime ore, un commento pubblicato sotto uno dei post di Shaila Gatta ha attirato l'attenzione dei fan. Un utente ha infatti scritto: “Te la mangi Helena, sei una dea”.

La risposta dell'ex concorrente del Grande Fratello non si è fatta attendere ed è stata interpretata da molti come un messaggio di maturità e serenità: “Chi è in pace con sé stesso non vede rivali ovunque. Esistono i giochi, le esperienze, i percorsi che iniziano e finiscono. Ma la vita vera, per me, è sempre stata altro. Oggi la mia priorità è coltivare le mie passioni e ricordarmi chi sono, cosa che mi rende felice e cosa che mi ha sempre resa unica: ballare, emozionarmi e restare fedele al mio cuore. Le ferite vanno trasformate in esperienze altrimenti non servono a nulla. Perdonare dentro di sé è sempre il primo passo per imparare qualcosa da quello che viviamo e dargli un senso. Ti abbraccio”.