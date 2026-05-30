"Le sputo in faccia", Eva Grimaldi chiede scusa ad Helena Prestes dopo la frase shock a The 50

Eva Grimaldi è stata eliminata dal reality The 50 e le sue parole prima della sua uscita hanno fatto discutere. Davanti alle telecamere, l’attrice ha pronunciato parole forti: "Helena Prestes? Le sputo in faccia". Un momento di rabbia che ha subito scatenato polemiche sui social.

Eliminazione strategica nel reality

La fuoriuscita di Eva Grimaldi non è stata casuale. Nel corso delle nuove puntate di The 50, si è formata una vera e propria coalizione silenziosa tra i concorrenti più attivi sui social. I voti si sono concentrati sui personaggi televisivi, portando all’eliminazione di Antonella Elia, Francesco Nozzolino, Imma Battaglia, Antonella Mosetti ed Eva Grimaldi.

A coordinare questa strategia è stata Helena Prestes, scelta dai social come obiettivo della coalizione. Argomenti helena prestes

Le parole che hanno fatto discutere

Appena uscita dal programma, Eva Grimaldi ha espresso la sua frustrazione con una dichiarazione shock: "Helena? Le sputo in faccia".

Una reazione immediata e viscerale, che ha rapidamente fatto il giro dei social, alimentando dibattiti e critiche.

Le scuse dell’attrice sui social

Dopo alcune ore, Eva Grimaldi ha deciso di fare un passo indietro. Tramite un video pubblicato sui suoi canali social, ha chiarito il suo comportamento: "Ho visto dei video di The 50 alla mia uscita. La prima cosa che ho detto: ti sputo in faccia. Ad Helena. Io ci sono rimasta. Ho detto: ma io non sono questa".

L’attrice ha poi esteso le sue scuse, non solo alla diretta interessata: "Chiedo fortemente scusa ad Helena per la mia espressione volgare che non fa parte di me, ma chiedo scusa a tutte le donne. Non so, non mi sono riconosciuta. Penso che si può sbagliare nella vita, ma è molto importante anche chiedere scusa".