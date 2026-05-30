Uomini e Donne, Elisa Leonardi replica ad un commento su Martina De Ioannon: cos'è successo

La storia tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, nata nello studio di Uomini e Donne, continua a far parlare anche a distanza dalla fine del programma. La coppia, sempre più seguita sui social, si trova infatti al centro di nuove polemiche che hanno riacceso il dibattito tra fan e detrattori.

Elisa Leonardi risponde alle critiche

Dopo la scelta nel dating show condotto da Maria De Filippi, una parte del pubblico ha iniziato a confrontare il percorso di Ciro Solimeno con quello vissuto in precedenza con la sua ex fidanzata Martina De Ioannon.

Il confronto è tornato anche sotto un recente contenuto pubblicato da Elisa Leonardi, dove un utente ha scritto: “Non vedeva l’ora di fare i TikTok come quelli che faceva con Martina De Ioannon”. Argomenti uomini e donne

La risposta di Elisa non si è fatta attendere ed è stata piuttosto diretta: “Qua l’abbiamo superata tutti, superala anche tu”.

La replica a un altro commento e la frecciata su Martina Calabrò

Non è stato l’unico intervento della giovane ex corteggiatrice. Un altro commento ha infatti tirato in ballo Martina Calabrò, ex rivale in studio nella corsa al cuore di Ciro Solimeno, scrivendo: “Ciro stava meglio vicino a Martina. Vera, sincera e soprattutto naturale”.

Anche in questo caso Elisa Leonardi ha risposto senza filtri, con una battuta: “Consiglio mio? Cambia spacciatore alla sorella”.

Polemiche social e tensioni tra le famiglie dei protagonisti

Nel frattempo, il clima attorno alla coppia resta acceso anche fuori dai profili ufficiali dei diretti interessati. Negli ultimi giorni, infatti, si sono moltiplicati gli scambi indiretti tra alcuni familiari dei protagonisti.

In particolare, hanno fatto discutere alcune dichiarazioni social della zia di Ciro Solimeno, che avrebbe risposto a presunte frecciate arrivate dalla zia di Gianmarco Steri. Il contenuto di questi interventi ha alimentato ulteriormente il dibattito online, con fan divisi tra difese accese e critiche reciproche.

La zia di Ciro, da parte sua, ha voluto difendere pubblicamente il nipote e la relazione con Elisa Leonardi, contribuendo a mantenere alta l’attenzione mediatica attorno alla coppia.