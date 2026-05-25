Uomini e Donne, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi avvistati insieme dopo la scelta: sguardi complici e primi momenti di coppia

La stagione di Uomini e Donne sta per volgere al termine, ma prima della pausa estiva resta ancora da scoprire uno dei momenti più attesi dal pubblico: la scelta finale di Ciro Solimeno.

L’ex tronista campano, dopo un percorso intenso e spesso turbolento, ha deciso di portare avanti la conoscenza con due sole corteggiatrici: Elisa Leonardi e Martina Calabrò, le ragazze che più di tutte sono riuscite a conquistare il suo interesse nel corso dei mesi.

La scelta di Ciro Solimeno ricade su Elisa Leonardi

Secondo le anticipazioni già circolate sul web, Ciro Solimeno avrebbe deciso di lasciare il programma insieme a Elisa Leonardi, preferendola definitivamente a Martina Calabrò. Argomenti uomini e donne

Nonostante la delusione per il mancato lieto fine, Martina avrebbe reagito con grande maturità, augurando il meglio alla neo coppia e mostrando affetto nei confronti dell’ex tronista.

Ciro ed Elisa già inseparabili fuori dal programma

Anche se la puntata della scelta non è stata ancora trasmessa in televisione, Ciro ed Elisa starebbero già vivendo serenamente i loro primi momenti insieme lontano dalle telecamere.

I due, infatti, avrebbero iniziato a condividere la quotidianità che per mesi avevano soltanto immaginato, incontrando anche amici e parenti reciproci.

Negli ultimi giorni, inoltre, la coppia è stata avvistata in un locale del centro di Catania, seduta a tavola insieme ad altre persone, probabilmente amici della corteggiatrice siciliana.

Il gesto social di Elisa Leonardi conquista i fan

A confermare il momento positivo vissuto dalla coppia ci avrebbe pensato anche un dettaglio social che non è passato inosservato ai fan del programma.

Elisa Leonardi, infatti, avrebbe risposto ad una fanpage dedicata alla coppia dopo la pubblicazione di un video romantico con lei e Ciro Solimeno protagonisti.

La ragazza avrebbe commentato con un semplice ma significativo “vero”, accompagnato da un cuore rosso, un gesto che per molti utenti rappresenterebbe una vera conferma del forte sentimento nato tra i due.