I fan dei Rashmer sono in allarme: Rasha Younes e Omer Elomari, una delle coppie nate durante l’ultima edizione del Grande Fratello, trascorreranno il Capodanno separati. La notizia, annunciata dalla stessa ex gieffina durante una live su TikTok, ha scatenato dubbi e preoccupazioni tra i fan. Ma si tratta davvero di crisi?

Rasha Younes e Omer Elomari, una storia nata al GF 2025

Rasha Younes e Omer Elomari si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello, reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. Nonostante qualche iniziale esitazione da parte dell’ex gieffina di origini palestinesi, tra i due è nato un sentimento che, settimane dopo settimane, si è trasformato in una relazione solida.

Una volta terminato il programma, la coppia ha continuato a frequentarsi lontano dalle telecamere, condividendo momenti quotidiani e festività attraverso numerose live sui social, rafforzando ulteriormente il legame con i fan.

Natale insieme e dediche speciali: poi l’annuncio che spiazza i fan

Durante le festività natalizie, Rasha e Omer hanno trascorso il Natale insieme, coinvolgendo i follower con dirette social molto seguite. Il 25 dicembre, inoltre, ha rappresentato una data importante: oltre al Natale, si celebrava anche il compleanno della mamma di Rasha e dello stesso Omer.

Per l’occasione, Rasha ha organizzato una torta di compleanno personalizzata con una dedica che ha fatto sorridere il web: “27 anni che mi aspettavi”.

Proprio quando i fan erano certi di vedere la coppia festeggiare insieme anche il nuovo anno, è arrivata la notizia inattesa.

Capodanno separati, ma nessuna crisi: parla Rasha

Martedì 30 dicembre, durante una live su TikTok, Rasha Younes ha annunciato che lei e Omer Elomari non passeranno il Capodanno insieme: “Non ci siamo lasciati, ma facciamo il Capodanno separati”.

Parole che hanno immediatamente scatenato il panico tra i follower. Tuttavia, la gieffina ha subito chiarito la situazione, smentendo qualsiasi voce di crisi: “Stanno scrivendo di tutto, ma io e Omer non ci siamo lasciati. Non è successo nulla. Ieri abbiamo deciso di passare il Capodanno separati”.

La spiegazione: una scelta di famiglia e rispetto reciproco

Rasha ha poi spiegato il motivo della decisione, sottolineando che si tratta di una scelta altruistica e condivisa: “Io salirò da lui per il mio compleanno. C’è la famiglia di Omer: l’ho ‘rubato’ a loro per Natale e compleanno, quindi trovo giusto così”.

La gieffina ha aggiunto di non sentirsi obbligata a giustificare ogni scelta privata, ma di aver deciso di intervenire per evitare il proliferare di voci infondate sui social.

Nessuna agenzia e niente convivenza (per ora)

Durante le live, Rasha Younes e Omer Elomari hanno anche smentito altre indiscrezioni circolate online, chiarendo di non far parte di alcuna agenzia.

Quanto alla convivenza, la coppia ha frenato l’entusiasmo dei fan: “È presto. Nella vita reale, dopo due mesi, chi è che va a convivere?”.