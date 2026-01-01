I rapporti professionali tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini tornano sotto i riflettori dopo il caso esploso due settimane fa a Falsissimo, che ha coinvolto il conduttore del Grande Fratello Vip. A riaccendere il dibattito sono state le dichiarazioni dell’avvocato di Signorini, Andrea Righi, e il racconto esclusivo di Luciano Punzo, ex concorrente del reality, raccolto da Fanpage.it.

Le dichiarazioni dell’avvocato Andrea Righi su Fabrizio Corona

Nei giorni scorsi, l’avvocato Andrea Righi ha sollevato pubblicamente la questione dei rapporti tra Signorini e Corona, chiamando in causa l’ex re dei paparazzi. Secondo quanto riferito, Fabrizio Corona, durante un interrogatorio in Procura successivo a un sequestro subito, avrebbe dichiarato di possedere un’agenzia in grado di favorire l’ingresso al Grande Fratello in cambio di somme di denaro.

“Apprendo da notizie di stampa che Corona nel corso dell’interrogatorio pare abbia riferito di avere un’agenzia che, dietro il pagamento di 50 o 100 mila euro, si occupa di ‘procurare la possibilità di entrare al GF’: non commento, lascio a voi le conclusioni”, ha dichiarato Righi.

Luciano Punzo e l’ingresso al GF Vip “attraverso Fabrizio Corona”

A seguito di diverse segnalazioni sulle modalità di ingresso di Luciano Punzo nella Casa del Grande Fratello Vip 2022/2023, Fanpage.it ha contattato direttamente l’ex gieffino napoletano. Punzo ha raccontato di essere entrato nel cast dopo una call alla quale avrebbero partecipato Fabrizio Corona, Alfonso Signorini e un’autrice del programma.

Nel ricostruire quei passaggi, Punzo ha indicato Corona come il tramite del suo ingresso nel reality: “Il GF l’ho fatto attraverso Fabrizio Corona. Me l’ha proposto quattro volte dopo Temptation Island. Alfonso Signorini mi aveva già chiamato per l’edizione precedente, ma voleva che io entrassi da single e non da fidanzato”.

Il requisito dei concorrenti single al Grande Fratello Vip

Punzo ha chiarito che, durante il primo contatto per l’edizione 2021/2022, era impegnato sentimentalmente con Manuela Carriero, motivo per cui rifiutò la proposta. “In quel periodo cercavano solo ragazzi single. Nessuno mi chiese di lasciare la mia fidanzata, ma mi dissero che non rientravo nel profilo che stavano cercando”.

La situazione sarebbe cambiata l’anno successivo, quando Punzo tornò single.

Il secondo contatto e l’ingresso nella Casa

Dopo la fine della relazione e l’inizio di un percorso lavorativo nel cinema, seguito dall’agente Alex Pacifico, Punzo ha ricevuto una nuova proposta: “Qualche tempo dopo Fabrizio Corona mi richiamò per invitarmi di nuovo a fare il GF, e questa volta accettai. Così entrai nella Casa”.

L’ex concorrente ha precisato di aver sostenuto un provino regolare alla presenza di Alfonso Signorini e degli autori del programma.

Nessuna scorciatoia e nessun rapporto personale con Signorini

Punzo ha infine negato qualsiasi rapporto personale con Signorini e ha escluso l’uso di scorciatoie, favori o pagamenti per accedere al reality: “Non ho mai avuto rapporti personali con Alfonso Signorini e nessuno mi ha spinto a usare canali irregolari per entrare in un programma televisivo”.