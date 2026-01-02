Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini. Ospite del salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona, l’influencer campana e volto televisivo ha parlato della sua relazione con l’imprenditore toscano: “Quest’anno ho trovato l’amore, spero che continuerà nel 2026. L’ho conosciuto a gennaio 2025 e a breve festeggeremo il nostro primo anniversario. È successo in un periodo in cui non credevo più nell’amore, perché avevo sofferto. Non riuscivo a legarmi a nessuno e non volevo sentir parlare di ragazzi. Non è che tutti vogliono una relazione seria…”.

Il passato sentimentale di Antonella Fiordelisi

La vita sentimentale di Antonella Fiordelisi è sempre stata sotto i riflettori. In passato è stata legata a Francesco Chiofalo (Temptation Island 2017) e ha vissuto una turbolenta relazione con Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 2022. Storie finite male che l’hanno segnata, ma con Giulio Fratini sembra tutto diverso: “Sono felice”, ha confessato Antonella.

Chi è Giulio Fratini

L’imprenditore fiorentino Giulio Fratini non è nuovo al gossip: in passato è stato legato a Roberta Morise e Elisabetta Gregoraci, ma oggi appare profondamente innamorato di Antonella Fiordelisi.

“Non avevo mai vissuto un amore così: Giulio è un uomo d’altri tempi, sempre attento e premuroso. Mi fa sentire importante ogni giorno con piccoli gesti”, ha raccontato Antonella in un’intervista a Di Più lo scorso ottobre.

Amore a distanza tra Milano e Firenze

Il loro è un amore a distanza, tra Milano e Firenze, ma la coppia fa di tutto per vedersi: “Entrambi facciamo i salti mortali per stare insieme il più possibile”.

Progetti futuri: matrimonio e famiglia

Sui progetti futuri, Antonella Fiordelisi ha dichiarato: “Ora è presto, sono giovane e stiamo insieme da poco, però un giorno sogno di sposarmi e diventare mamma”.