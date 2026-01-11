Nella docu-serie Netflix “Io sono Notizia”, Fabrizio Corona torna a far discutere con rivelazioni durissime sulla sua vita privata e sulle relazioni con Nina Moric e Belen Rodriguez. L’ex re dei paparazzi racconta senza filtri di aver manipolato entrambe per interesse economico e visibilità mediatica.

Le parole choc su Nina Moric e Belen Rodriguez

Corona afferma di aver costretto Nina Moric ad abortire per motivi legati ai soldi e di aver adottato lo stesso schema anche con Belen Rodriguez: “Così come ho fatto con Nina, anche con Belen, prima l’ho fatta innamorare e poi l’ho usata. Il mio chiodo fisso per i soldi e i guadagni ha sempre prevalso. Ma loro si facevano usare, facevano finta di non vedere”.

La grande bugia alle Maldive: “Ero stato io e lei non lo sapeva”

Uno dei passaggi più controversi della docu-serie riguarda un episodio avvenuto nel 2009, durante una vacanza alle Maldive. Secondo il racconto di Fabrizio Corona, il viaggio con Belen Rodriguez sarebbe stato organizzato con un obiettivo preciso: ottenere scatti esclusivi da rivendere.

Il paparazzo nascosto e le foto rubate

Corona rivela di aver portato segretamente con sé il paparazzo Maurizio Sorge, all’insaputa di Belen: “Ovviamente mi sono portato dietro il paparazzo Maurizio Sorge, così da farci le foto all’insaputa di lei”. Le immagini intime della coppia finirono su un noto settimanale, lasciando la showgirl argentina sconvolta e convinta di essere stata tradita da qualcuno dall’esterno.

La recita di Fabrizio Corona e il dolore di Belen

Corona racconta di aver finto indignazione, ingannando completamente la sua compagna: “Io recitavo la parte. Mi arrabbiavo, telefonavo, fingevo di incavolarmi. E invece ero stato proprio io”. Al ritorno a Milano, la showgirl argentina era disperata: “Mi vergogno con i miei genitori, sono finita, aiuto”. Secondo Corona, però, quelle foto segnarono l’inizio della carriera folgorante di Belen Rodriguez, anche se lei all’epoca non ne era consapevole.

Belen Rodriguez difendeva Corona in tv

Nella docu-serie è stata inserita anche una clip del 2009 tratta da “La Vita in Diretta”, in cui Belen Rodriguez difendeva pubblicamente il suo compagno: “Non è stato lui! Io ero con lui, aveva il telefono spento. Se vi dico che non è stato lui mi dovete credere”. Le inviate del programma insistettero, ma Belen si mostrò infastidita: “Adesso basta davvero, non ho più voglia di domande cattive”.

La fine drammatica della storia e l’aborto spontaneo

L’ultimo capitolo riguarda la fine della relazione. A differenza di quanto accaduto con Nina Moric, nel 2012 Belen Rodriguez era felice di aspettare un figlio. La gravidanza, però, si concluse con un aborto spontaneo, evento che segnò profondamente la showgirl.

Le parole più controverse di Corona

Corona ammette di essersi sentito, almeno in parte, sollevato: “Io da un lato mi sono sentito sollevato, perché poi avrebbe dovuto portare nostro figlio in galera”. Secondo l’ex paparazzo, il destino avrebbe “salvato” Belen da una vita difficile, segnata dalle sue vicende giudiziarie.