Dopo la fine della storia d’amore tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, quest’ultima ha trovato il nuovo amore con il ballerino Stefano Oradei, con cui si è sposata rapidamente.

Lorenzo Amoruso, invece, dopo un periodo da single, ha iniziato una relazione con Afarin Mirzaei, più giovane di lui di vent’anni. La coppia è sempre più unita e ha deciso di convolare a nozze, come rivelato dallo stesso Amoruso in un’intervista a Novella 2000.

La proposta: “Prima di Pasqua”

Lorenzo ha spiegato il momento in cui ha capito che era arrivato il momento di fare il grande passo: “Prima di Pasqua. È stata una scelta che ho meditato da solo. Io e Affi stiamo bene, viviamo bene, e quando ti rendi conto che hai accanto una persona che ti comprende, che ti dà stabilità, che ti fa stare sereno… allora quel passo arriva quasi da sé. Lei non pensava minimamente che sarei arrivato a una proposta del genere, e invece ci sono arrivato eccome. E sono contentissimo di averlo fatto. Da quel giorno, secondo me, siamo cresciuti ancora di più, ci siamo uniti, abbiamo iniziato a vedere le nostre vite con una proiezione diversa, più matura”.

Cosa ha conquistato Lorenzo di Afarin

Amoruso ha spiegato quali qualità della compagna lo hanno colpito: “Non è qualcosa in particolare, ma tutto quello che abbiamo vissuto in questi due anni e mezzo. Mi ha fatto capire tante cose. E poi c’è la maturità: arrivi a un’età in cui vuoi davvero condividere la vita con qualcuno. Affi ha qualità umane rare: dolcezza, delicatezza, sensibilità. E mi fa stare bene. Il fisico lo vedono tutti, è bella da far paura, ma non è quello che conta. Lei mi ha calmato il cuore. Subito dopo averla conosciuta, ha messo ordine dentro di me. Mi ha dato serenità, una cosa che non è facile trovare in giro. Io ho girato, ho visto, so di cosa parlo”.

La reazione della futura sposa

Afarin Mirzaei ha raccontato le emozioni provate quando ha visto l’anello: “Io pensavo fosse una cena normale. Sono andata in bagno e quando sono tornata l’ho visto sul tavolo. Per un attimo ho pensato che avessi sbagliato tavolo! Non capivo cosa stesse succedendo. È stato scioccante. Poi ho realizzato… ed è arrivata la risposta. Subito. Noi dicevamo sempre che l’importante era stare bene insieme. Il matrimonio, per me, è una promessa grande: significa stare accanto a una persona per la vita, con amore e rispetto”.

Dettagli sul matrimonio

Lorenzo Amoruso ha svelato anche luogo e data del matrimonio: “Sì, sarà nell’estate del 2026: è il momento giusto. E non volevamo correre. Volevamo fare le cose con calma, vivere la proposta, assestarci, prepararci. Il 2026 ci dà il tempo di organizzare bene tutto, come merita. Ci sposiamo in un posto meraviglioso vicino Siena: affascinante, storico, un luogo che ha un’anima. Poi la festa sarà sulle colline di Firenze, la città dove ci siamo conosciuti. Per noi aveva senso: lì è iniziato tutto”.

Afarin ha inoltre anticipato i preparativi per il suo abito da sposa: “Sì, sto andando a fare le prove. Ho già deciso dove prenderlo, ma lo sto modificando molto. Ho tante idee. Mi piace creare la mia versione di quello che sarà il mio giorno più bello. Abbiamo previsto almeno due cambi, e vale anche per lui. Insomma: sembra di no, ma manca davvero poco e la macchina dei preparativi deve accelerare per forza”.