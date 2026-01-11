Il Grande Fratello 2025 si è concluso quasi un mese fa, ma i protagonisti continuano a far parlare di sé. Tra loro spicca Valentina Piscopo, la 32enne napoletana che, pur non essendo concorrente ufficiale, ha avuto un ruolo centrale nell’edizione appena conclusa.

Il suo nome è stato al centro del gossip a causa del triangolo sentimentale con l’ormai ex compagno Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi. Dopo numerose apparizioni in diretta e polemiche, Valentina ha deciso di chiudere la relazione con Domenico, alimentando così nuove indiscrezioni sul suo futuro televisivo.

Rumors su Valentina Piscopo a Uomini e Donne

Negli ultimi giorni, il nome di Valentina Piscopo è tornato a circolare nel mondo del gossip televisivo per un possibile approdo a Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5.

A diffondere l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni, noto insider dei programmi di Maria De Filippi, che ha ipotizzato un ruolo di primo piano per Valentina, addirittura sul trono del programma.

Se confermata, questa scelta segnerebbe un vero e proprio ritorno sotto i riflettori per la 32enne napoletana, questa volta come protagonista assoluta e non più come “compagna di”.

Anche Domenico D’Alterio sembra guardare con interesse al mondo dello spettacolo: l’ex gieffino ha annunciato sui social di voler lasciare il lavoro da operaio e di puntare a una carriera televisiva.

La risposta di Valentina Piscopo ai rumors

Nonostante le indiscrezioni, Valentina Piscopo ha recentemente chiarito la situazione tramite Instagram. Interrogata dai fan sulla possibile partecipazione a Uomini e Donne, ha risposto con ironia: “Gli asini volano! Ecco perché di Valentina non avete mai capito nulla”.

Un commento secco che, almeno per ora, spegne le voci su un suo imminente ingresso nel programma di Maria De Filippi.

Valentina Piscopo e Domenico D’Alterio: il rapporto attuale

Parallelamente alle notizie sul lavoro, Valentina ha fatto chiarezza anche sul rapporto con Domenico D’Alterio, sottolineando il rispetto reciproco e la priorità data alla figlia Paola: “Domi è il papà di Paola, una persona che nel bene e nel male ho vissuto 9 anni della mia vita, un punto di riferimento. Resterà sempre una persona importante, soprattutto per nostra figlia. Ad oggi le cose le teniamo per noi. Esporsi troppo ha danneggiato tanto! Il tempo ci darà le risposte. Ma il sorriso di mia figlia conta più di tutto. Per noi Paola sarà sempre la priorità e noi siamo sempre stati civili”.