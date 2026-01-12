Can Yaman è tornato in Italia dopo il fermo avvenuto in Turchia durante una maxi retata della polizia in un noto locale di Istanbul. L’attore ha deciso di rompere il silenzio con un messaggio diretto sui social, smentendo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore.

La maxi retata al Bebek Hotel di Istanbul

La Procura turca aveva ordinato una serie di controlli e perquisizioni in diversi locali, tra cui il Bebek Hotel, dopo una soffiata relativa a un presunto giro di droga e sostanze stupefacenti che avrebbe coinvolto anche personaggi famosi.

Secondo quanto emerso, non era stato emesso alcun mandato di arresto nei confronti di Can Yaman. L’attore sarebbe stato condotto in Questura solo in un secondo momento per accertamenti, interrogato e poi rilasciato in breve tempo, senza alcuna accusa formale a suo carico.

Il rientro in Italia e il messaggio su Instagram

Nelle ultime ore Can Yaman è rientrato in Italia. A confermarlo è stato lui stesso con un carosello di foto su Instagram, scattate davanti al Colosseo, accompagnate dalla scritta: “Back to Rome”.

Nel post, l’attore ha voluto chiarire la sua posizione e rispondere alle notizie circolate: “Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Però voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo”.

E ha aggiunto: “Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la Polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in così poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo”.

Chiudendo il messaggio con un tono affettuoso: “Vi voglio bene”.

La difesa del preparatore atletico Emiliano Novelli

In difesa dell’attore è intervenuto anche il suo preparatore atletico, Emiliano Novelli, che ha smentito categoricamente qualsiasi coinvolgimento di Can Yaman con droghe o sostanze illegali.

“Mi sembra impossibile che Can faccia uso di droga. Almeno nei mesi in cui siamo stati insieme, non avrebbe mai retto il ritmo”.

Novelli ha poi sottolineato la disciplina e la preparazione fisica dell’attore: “Da me è arrivato con una base atletica importante, era seguito da un personal trainer e il suo fisico lo dimostra. Se non lavori per davvero, quel fisico non ti viene”.

E ha concluso: “Non l’ho mai visto assumere niente, neanche integratori. Davanti a me l’unica cosa che assumeva era acqua naturale, a temperatura ambiente”.