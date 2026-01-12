Nel corso delle edizioni del Grande Fratello, i fan non si sono mai limitati a guardare i propri concorrenti preferiti dalla televisione: hanno trovato modi creativi — e a volte sorprendenti — per dimostrare il loro affetto. Dai regali costosi ai gesti più bizzarri, il rapporto tra telespettatori e gieffini ha spesso superato il confine dello schermo.

L’ultima edizione del reality show, conclusasi lo scorso dicembre 2025, non fa eccezione. Come riportato da Biccy, nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione è stata Grazia Kendi, destinataria di un regalo particolarmente lussuoso.

Il regalo da 1.500 euro dei fan di Grazia Kendi

Un gruppo di sostenitori della fidanzata di Mattia Scudieri ha deciso di regalarle una borsa firmata Yves Saint Laurent, dal valore di circa 1.500 euro. Il video dell’unboxing, pubblicato su TikTok, è diventato virale, scatenando una valanga di commenti.

La reazione sorpresa di Grazia Kendi

Nel video, Grazia Kendi esordisce: “Mi è arrivato un pacco da qualcuno di voi, adesso lo apriamo insieme!”.

All’apertura del pacco, la gieffina rimane senza parole. All’interno c’era una confezione di Yves Saint Laurent contenente una borsetta di lusso. La sua reazione è stata entusiasta: “No raga no, non ci credo, sto morendo! Fermi tutti! Siete matti! Siete pazzi! Raga non ci credo, sto male, è stupenda!”.

Poi ha aggiunto: “Grazie a tutte le persone che hanno partecipato a questo regalo. Io sono immensamente grata e non so cosa dire. Boh, ragazzi, vi mando mille baci, vi ringrazio, questa borsa è stupenda! E non lo so, non ho parole! Vi amo, grazie, è bellissima. Vi amo, vi amo, vi amo, vi amo, vi amo!”.