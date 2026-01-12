Il primo compleanno di un figlio è un momento unico per ogni genitore, ma per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è stata anche l’occasione per trasformare la loro casa milanese in un vero e proprio set da favola. Dopo una parentesi rigenerante sulla neve, la coppia è tornata in città per festeggiare il piccolo Kian, circondati dall’affetto di amici storici e volti noti del piccolo schermo.

Un brunch da sogno per il primo compleanno di Kian

Per celebrare i primi dodici mesi di vita del loro primogenito, nato il 10 gennaio 2025, Giulia e Pierpaolo hanno scelto un brunch casalingo dall’atmosfera internazionale. Il menù ha deliziato gli ospiti con una selezione curata di specialità: dagli avocado toast con salmone alle uova strapazzate, dai bagel farciti ai croissant salati. Non sono mancati dolci irresistibili come mini pancake alla frutta e coloratissimi donut.

Tema dinosauri e torta scenografica

Il tema dominante della festa è stato quello dei dinosauri, presente in ogni dettaglio dell’allestimento. La torta, realizzata da una nota cake designer, richiamava il mondo preistorico con minuziosi dettagli in pasta di zucchero. Il piccolo Kian, vestito con un adorabile completino da marinaretto e un bavaglino personalizzato, ha rubato la scena quando, con entusiasmo, ha affondato la manina nella glassa prima ancora del soffio sulla candelina.

Ospiti vip tra amici e volti noti

Tra gli invitati al brunch milanese spiccavano nomi celebri come Elettra Lamborghini, che ha condiviso diversi momenti insieme al festeggiato, e Sonia Bruganelli, accompagnata dal compagno Angelo Madonia. Presenti anche l’influencer Veronica Ferraro e Martina Hamdy, pronte a festeggiare il primo anno di Giulia nel ruolo di mamma.

Voci di una presunta seconda gravidanza

Nonostante il clima gioioso, il weekend è arrivato in un periodo di turbolenze mediatiche per la coppia, coinvolta indirettamente dalle rivelazioni di Fabrizio Corona. Giulia e Pierpaolo, che festeggiano da poco i cinque anni d’amore, hanno scelto la via del silenzio e dell’unità familiare.

Alcuni scatti social avevano fatto ipotizzare una possibile seconda gravidanza, ma il giornalista Alberto Dandolo ha smentito categoricamente l’indiscrezione. Al momento, Giulia Salemi è concentrata sulla crescita del figlio e sui suoi impegni professionali, tra cui la partecipazione al fianco di Amadeus nel programma The Cage sul Nove.